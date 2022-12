La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 308 de l’invasion

Le président russe, Vladimir Poutine, a signé un décret interdisant la fourniture de pétrole et de produits pétroliers aux pays participant à un plafond imposé à partir du 1er février 2023 pendant cinq mois. Les grandes puissances du Groupe des Sept, l’Union européenne et l’Australie ont convenu ce mois-ci d’un plafond de prix de 60 dollars le baril pour le pétrole brut maritime russe à compter du 5 décembre.

De violents combats se poursuivent dans l’est et le sud du pays sans aucun signe de pourparlers de paix imminents. La reprise de Kreminna et de Svatove à proximité pourrait ouvrir la voie à Kyiv pour lancer une offensive sur Sievierodonetsk et Lysychansk, deux villes que l’Ukraine a perdues cet été. Le Guardian n’a pas pu confirmer de manière indépendante les développements du champ de bataille.