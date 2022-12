La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 304 de l’invasion

Vladimir Poutine a commandé l’industrie de défense russe chefs veiller à ce que son armée obtienne toutes les armes, équipements et matériels militaires dont elle a besoin « dans les délais les plus courts possibles » pour combattre en Ukraine. Le président russe a également appelé à leurs propositions sur « la résolution des problèmes qui sont inévitables » et comment « faire en sorte qu’il y en ait moins ». Les commentaires de Poutine dans la ville de Tula, un centre de fabrication d’armes russes, sont intervenus quelques jours seulement après qu’il s’est engagé à donner à son armée tout ce qu’elle demanderait lors d’une réunion avec les hauts responsables militaires russes.

Les États-Unis ont appelé Vladimir Poutine à reconnaître la réalité et à retirer ses troupes d’Ukraine après avoir utilisé le mot «guerre» pour décrire le conflit en Ukraine. Poutine a publiquement reconnu jeudi la situation comme une “guerre” pour la première fois depuis l’invasion de février, qualifiant auparavant sa campagne d'”opération militaire spéciale”. Un porte-parole du département d’État a déclaré : “Enfin, après 300 jours, Poutine a qualifié la guerre de ce qu’elle est.” Un politicien de l’opposition russe, Nikita Yuferev, a déposé une plainte contre l’utilisation par Poutine du mot « guerre ».

Les forces russes ont démoli un théâtre à Marioupol occupé dans le sud de l’Ukraine, qui a été le site d’une frappe aérienne meurtrière qui aurait tué des centaines de civils, selon un assistant du maire ukrainien en exil de la ville. Le ministre ukrainien de la Culture, Oleksandr Tkachenko, a déclaré que cette décision était une “tentative de cacher à jamais les preuves du meurtre délibéré d’Ukrainiens par des Russes”. Une vidéo publiée vendredi sur des sites Web ukrainiens et russes montrait du matériel lourd détruisant une grande partie du bâtiment. Une enquête d’Amnesty International a conclu que les forces russes avaient commis un crime de guerre en ciblant délibérément le bâtiment.

L’Iran cherche à étendre la fourniture d’armes avancées à la Russie, a déclaré le chef de l’agence d’espionnage israélienne Mossad, selon les médias locaux. L’avertissement de David Barnea intervient après que les États-Unis se sont alarmés ce mois-ci d’un “partenariat de défense à grande échelle” entre Téhéran et Moscou.

Les forces russes ont bombardé 61 fois la région de Kherson récemment libérée jeudi, tuant une personne et en blessant deux, a déclaré le chef de l’administration militaire de la région de l’est de l’Ukraine, Yaroslav Yanushevych. Environ la moitié des frappes ont frappé la ville de Kherson, frappant des blocs résidentiels, des établissements d’enseignement et des maisons privées, a-t-il dit, tandis qu’un jardin d’enfants a également été touché. Deux civils ont été tués dans le bombardement de la ville vendredi matin, selon le parquet régional.

Deux personnes ont été blessées après l’explosion d’une voiture piégée dans la ville de Melitopol occupée par la Russie dans le sud-est de l’Ukraine, selon un responsable local pro-Moscou. Vladimir Rogov, un responsable nommé par la Russie dans la province ukrainienne de Zaporizhzhia, a décrit l’incident comme une “attaque terroriste” menée par des “militants du régime de Kyiv” aux médias d’État russes. Ivan Fedorov, le maire exilé de Melitopol, a écrit sur Telegram que des témoins ont rapporté qu’une voiture avait « explosé ».

Le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, a qualifié d'”alarmante” la découverte d’un responsable du renseignement allemand soupçonné de travailler pour la Russie., au milieu des craintes que le fonctionnaire ait eu accès à des informations sensibles d’alliés occidentaux. L’homme, un employé de l’agence de renseignement étranger BND identifié comme Carsten L, a été arrêté, soupçonné de trahison pour avoir prétendument transmis des secrets d’État à la Russie, ont déclaré les procureurs allemands.

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a averti que le risque d’un affrontement entre les États-Unis et la Russie était “élevé” et a comparé les relations américano-russes à une “ère glaciaire”. dans des commentaires rapportés par l’agence de presse russe Tass. Le Kremlin a accusé les États-Unis de mener une guerre par procuration contre la Russie.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a publié une vidéo disant qu’il est de retour au travail à Kyiv après sa visite historique à Washington cette semaine. « Je suis dans mon bureau – nous travaillons vers la victoire », a-t-il déclaré dans la vidéo, publiée vendredi sur sa chaîne Telegram.

La visite de Zelenskiy à la Maison Blanche a confirmé que l’Ukraine et les États-Unis sont des “partenaires stratégiques” pour la première fois de l’histoire, a déclaré le plus haut conseiller du dirigeant ukrainien. Andriy Yermak, le chef du bureau du président ukrainien, a déclaré au Guardian que le voyage avait cimenté le lien de Zelenskiy avec le président américain, Joe Biden, et de hauts responsables républicains américains.

Le haut responsable installé par la Russie dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia a déclaré que le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe s’était “presque arrêté”.. S’exprimant à la télévision d’État russe, le gouverneur Yevgeny Balitsky a déclaré vendredi que les troupes russes ne quitteraient pas la centrale nucléaire – la plus grande d’Europe – et qu’elle ne reviendrait jamais sous le contrôle ukrainien.

L’Ukraine estime que sa récolte céréalière a chuté d’environ 40 % d’une année sur l’autre en raison de l’invasion russe, a déclaré un représentant de l’industrie du pays. “Nous prévoyons une récolte de céréales de 65 à 66 millions de tonnes” d’ici la fin de l’année, a déclaré vendredi le chef de l’Association céréalière ukrainienne, Sergiy Ivashchenko, après une récolte record de 106 millions de tonnes l’an dernier. “La principale raison est la guerre”, qui a immédiatement entraîné des pénuries de carburant et entravé les semis, a-t-il déclaré.