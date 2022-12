La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au jour 303 de l’invasion

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a démenti un rapport des médias selon lequel il aurait fourni des munitions à la Russie, le qualifiant de “sans fondement”, et a dénoncé les États-Unis pour avoir fourni des armes létales à l’Ukraine, a rapporté vendredi l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Le japonais Tokyo Shimbun a rapporté plus tôt que la Corée du Nord avait expédié des munitions, y compris des obus d’artillerie, à la Russie par train via leur frontière le mois dernier et que des expéditions supplémentaires étaient attendues dans les semaines à venir.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a publié vendredi une vidéo disant qu’il était de retour au travail à Kyiv après sa visite historique à Washington cette semaine. “Je suis dans mon bureau. Nous travaillons vers la victoire », a-t-il déclaré dans la vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

Un haut diplomate russe a déclaré que les pourparlers sur les garanties de sécurité pour la Russie ne pouvaient pas avoir lieu tant que les instructeurs et les “mercenaires” de l’Otan restaient en Ukraine et tant que les livraisons d’armes occidentales au pays se poursuivaient. Dans une interview accordée à l’agence de presse publique russe TASS, Alexander Darchiev, chef du département Amérique du Nord du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré que les pourparlers seraient prématurés “jusqu’à ce que le flot d’armes et de financement pour le [Ukrainian president Volodymyr] Le régime de Zelenskiy s’arrête, les militaires/mercenaires/instructeurs américains et de l’OTAN sont retirés ».

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré vendredi que le risque d’un affrontement entre les États-Unis et la Russie était “élevé”, a rapporté l’agence de presse russe TASS. Selon TASS, Anatoly Antonov a déclaré qu’il était difficile de dire quand les pourparlers sur le dialogue stratégique entre les deux parties pourraient reprendre, mais que les pourparlers sur les échanges de prisonniers avaient été « efficaces » et se poursuivraient.

Le haut responsable installé par la Russie dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia a déclaré vendredi que le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe, la plus grande d’Europe, s’était “presque arrêté”. S’exprimant à la télévision d’État russe, le gouverneur régional installé par la Russie, Yevgeny Balitsky, a déclaré que les troupes russes ne quitteraient pas la centrale nucléaire et qu’elle ne reviendrait jamais sous le contrôle ukrainien.

L’agence australienne de renseignement financier a averti que des groupes paramilitaires russes sollicitaient des dons de crypto-monnaie pour acheter des armes et que les Australiens avaient fait des dons à des organisations terroristes à l’étranger. Cadres supérieurs à Centre australien de rapports et d’analyse des transactions (Austrac) a également déclaré que la crypto-monnaie est devenue une “partie standard de la boîte à outils de blanchiment d’argent” pour les groupes criminels organisés en Australie.

Les sirènes des raids aériens retentissaient peu avant 7 heures du matin à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, a indiqué le gouverneur régional Vitalli Kim sur Telegram, dans une série de messages disant “Alarme aérienne”. Le gouverneur de Kherson, Yaroslav Yanushevych, a également publié une alarme contre les raids aériens, mais a déclaré peu de temps après que l’alerte était terminée.

La Maison Blanche a annoncé une aide supplémentaire de 1,85 milliard de dollars, dont, pour la première fois, des missiles de défense aérienne Patriot pour protéger les infrastructures de l’Ukraine, déjà paralysées par les attaques russes.

Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à 10 entités navales russes sur les opérations russes contre les ports ukrainiens, a déclaré le secrétaire d’État américain, Antony Blinken. Six des entités visées par les dernières sanctions ont été désignées pour opérer ou avoir opéré à la fois dans le secteur de la défense et des matériaux connexes et dans le secteur maritime de l’économie russe, a annoncé jeudi le département d’Etat américain.

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré que la défense aérienne Patriot que les États-Unis fournissaient à l’Ukraine était un ancien système d’armes que la Russie serait en mesure de “démanteler”. “La défense aérienne Patriot est un système obsolète”, a déclaré Poutine aux journalistes à Moscou, ajoutant que le système russe S-300 l’avait surpassé.

Un responsable installé par la Russie dans une partie de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, contrôlée par les forces russes, a été tué jeudi dans un attentat à la voiture piégée, selon l’administration locale pro-Moscou. Andrei Shtepa, le chef pro-russe du village de Lyubimovka dans la région de Kherson, serait mort après l’explosion d’une voiture, a-t-il ajouté, accusant les “terroristes ukrainiens”. Le rapport n’a pas pu être vérifié de manière indépendante.

Les autorités allemandes ont déclaré avoir arrêté un employé du service de renseignement étranger du pays, soupçonné de trahison pour avoir prétendument transmis des informations à la Russie. Le suspect, un citoyen allemand identifié uniquement sous le nom de Carsten L, a été arrêté mercredi à Berlin, ont indiqué les procureurs fédéraux dans un communiqué. Cela survient quelques jours seulement après que l’Autriche a déclaré avoir identifié un citoyen grec de 39 ans qu’elle soupçonnait d’espionner pour la Russie.