La Maison Blanche a demandé vendredi au Congrès d’approuver un programme d’aide d’urgence de 106 milliards de dollars (87 milliards de livres sterling) à Israël et à l’Ukraine. ainsi qu’à la frontière sud des États-Unis. La demande comprend 61,4 milliards de dollars pour l’Ukraine, dont 44,4 milliards de dollars seront destinés à fournir des équipements au ministère de la Défense du pays. Pour Israël, l’administration Biden demande 14,3 milliards de dollars. En outre, l’enveloppe comprend 9,15 milliards de dollars destinés au département d’État américain pour fournir une aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël et à Gaza.

Une commission d’enquête des Nations Unies a trouvé des preuves supplémentaires selon lesquelles les forces russes avaient commis des « attaques aveugles » et des crimes de guerre. en Ukraine, notamment le viol et la déportation d’enfants vers la Russie.

Le Service de sécurité ukrainien a a envoyé un acte d’accusation au tribunal contre l’ancien abbé du monastère orthodoxe ukrainien Laure de Kyiv-Petchersk. Les autorités ont accusé le métropolite Pavel de violation de l’égalité des citoyens et de justification, reconnaissance comme légitime ou négation de l’agression armée de la Russie contre l’Ukraine. Cela survient un jour après que le parlement ukrainien a voté à une écrasante majorité en faveur d’une loi considérée comme interdisant effectivement l’Église orthodoxe ukrainienne en raison de ses liens avec Moscou, malgré l’insistance de l’Église sur le fait qu’elle est pleinement indépendante et soutient la lutte de l’Ukraine contre les envahisseurs russes.

L’Ukraine a récupéré 14 objets archéologiques qui auraient été volés par un Russe sur le territoire ukrainien occupé par la Russie. Le retour des objets est une petite victoire au milieu de la destruction et du pillage généralisés des sites et trésors historiques qui ont accompagné l’invasion russe de l’Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont estimé les pertes totales à plusieurs centaines de millions d’euros et le ministère de la Culture rapporte que le nombre de bâtiments de valeur culturelle endommagés ou détruits a atteint au moins 623. Après la libération de la ville de Kherson par les forces ukrainiennes, les autorités ont découvert 16 000 objets disparus du musée d’art.

Une frappe ukrainienne contre des hélicoptères et des équipements de défense aérienne russes cette semaine pourrait inciter Moscou à déplacer à nouveau ses bases opérationnelles et des nœuds de commandement et de contrôle plus éloignés de la ligne de front, a déclaré le ministère britannique de la Défense lors de son briefing quotidien sur les renseignements.

Une journaliste russo-américaine a été arrêtée en Russie pour violation de la loi sur les agents étrangers, apparemment en raison de sa couverture de la mobilisation militaire russe en vue de l’invasion de l’Ukraine.. Alsou Kurmasheva, rédactrice en chef du service tatar-bachkir de Radio Free Europe-Radio Liberty (RFE-RL), a été arrêtée mercredi.

Les dirigeants européens sont frustrés par la rencontre entre Vladimir Poutine et Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, cette semaine à Pékin. « Comme cela a été démontré à plusieurs reprises, Poutine ne rencontre pas les dirigeants européens dans le but de parvenir à la paix en Ukraine », a déclaré Petr Pavel, le président de la République tchèque. « La paix peut être obtenue sans aucune négociation de sa part, simplement en cessant les attaques et en retirant ses troupes du territoire ukrainien. »

L’Ukraine a affirmé avoir réalisé un petit gain supplémentaire de 400 mètres au sud-ouest de Verbove, dans la région de Zaporizhzhia.. Le porte-parole militaire Oleksandr Stupun a déclaré que l’avancée vers le sud était encore difficile en raison des champs de mines russes et des défenses fortement fortifiées.