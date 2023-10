La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 594e jour de l’invasion

L’armée américaine a déclaré que le Congrès devait approuver rapidement un financement supplémentaire pour garantir que les plans de production et d’acquisition de munitions du Pentagone puissent répondre simultanément aux besoins d’Israël et de l’Ukraine. . La secrétaire à l’Armée, Christine Wormuth, a fait ces commentaires alors que la Chambre des représentants américaine est effectivement paralysée alors que les républicains s’efforcent de choisir un nouveau président.

À la Maison Blanche, les responsables se sont montrés plus prudents, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, soulignant que le gouvernement américain disposait pour le moment de financements pour soutenir Israël.. « Si nous avons besoin – et c’est un « si », mais – si nous devons retourner au Capitole pour obtenir un soutien financier supplémentaire pour Israël, nous le ferons absolument », a déclaré Kirby. « Nous sommes un pays suffisamment grand, suffisamment grand, économiquement viable et suffisamment dynamique pour pouvoir soutenir à la fois [Israel and Ukraine].»