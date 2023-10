La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 590ème jour de l’invasion

Au moins 51 personnes, dont un garçon de six ans, ont été tuées jeudi lors d’une attaque de missile contre un café lors d’une veillée funéraire dans le village de Hroza, dans la région de Kharkiv. Des responsables ukrainiens ont déclaré. Selon les conclusions préliminaires, les Russes ont ciblé le café avec un missile balistique Iskander, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur, Ihor Klymenko.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a accusé la Russie de « agression génocidaire » après l’attaque . Il l’a décrit comme « un crime russe manifestement brutal – une attaque à la roquette contre une épicerie ordinaire, un acte de terrorisme complètement délibéré », affirmant plus tard qu’il ne s’agissait « pas d’une frappe aveugle ».

Les dirigeants européens se sont ralliés au président ukrainien face à la nervosité américaine concernant le financement de la défense. Le rassemblement au sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Grenade, en Espagne, a donné à des dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Rishi Sunak, l’occasion de réaffirmer leur engagement envers l’Ukraine. après les turbulences politiques aux États-Unis et en Europe, des questions ont été soulevées quant à la poursuite du soutien.

L’Allemagne fera « tout son possible » pour que l’Ukraine puisse se protéger des missiles russes, » a déclaré jeudi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock après la dernière frappe meurtrière de Moscou en Ukraine. « Plus de 50 personnes sont mortes à Hrosa », a-t-elle posté sur X, anciennement Twitter. «Tant que les bombes s’abattent sur les supermarchés et les cafés, nous ferons tout pour que l’Ukraine se protège de la terreur des missiles de Poutine.»