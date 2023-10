La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 588e jour de l’invasion

Joe Biden s’est entretenu avec les alliés et partenaires des États-Unis pour coordonner le futur soutien à l’Ukraine. Le président polonais, Andrzej Duda, a déclaré que le président américain avait assuré le groupe du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine et de sa ferme conviction que le Congrès ne se retirerait pas.

On a dit à l’Ukraine qu’il était « absolument possible » que les négociations d’adhésion à l’UE commencent cette année. Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré après une réunion surprise des ministres des Affaires étrangères de l’UE dans la capitale ukrainienne.

L’Ukraine a détruit 29 des 31 drones lancés par la Russie et un missile de croisière, a déclaré mardi son armée de l’air via Reuters, la plupart ciblant les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk. Les attaques nocturnes se sont déroulées en plusieurs vagues et ont duré plus de trois heures, avait déclaré plus tôt le commandement sud des forces ukrainiennes.