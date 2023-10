La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 587e jour de l’invasion

Les puissances militaires occidentales sont à court de munitions à donner à l’Ukraine pour repousser les attaques russes, ont prévenu le Royaume-Uni et l’OTAN.. S’exprimant au Forum sur la sécurité de Varsovie, Adm Rob Bauerle plus haut responsable militaire de l’OTAN, a déclaré que les gouvernements et les fabricants de matériel de défense devaient désormais « accélérer leur production à un rythme beaucoup plus rapide ».

Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré qu’il avait commencé des exercices pour vérifier l’état de préparation au combat de ses forces armées, rapporte Reuters. « Les troupes marcheront dès que possible vers les zones désignées, après quoi les normes normatives en matière d’entraînement au combat seront suivies », a indiqué le ministère. Il n’a pas été précisé quand les exercices prendraient fin.

Les tentatives de Kiev de pénétrer les défenses russes sur les lignes de front à l’est et au sud du pays ont « échoué », a déclaré Moscou mardi.. Kiev a lancé sa contre-offensive en juin mais a reconnu la lenteur des progrès. « Les tentatives de l’ennemi de percer nos défenses dans les régions de Verbovoye et Rabotino sur la Zaporizhzhia front ont échoué », a déclaré le ministre de la Défense. Sergueï Choïgou » a déclaré à de hauts responsables militaires russes, selon l’AFP.

Kiev a été informée qu’il était « absolument possible » que les négociations d’adhésion à l’UE puissent commencer cette année, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy après une réunion surprise des ministres des Affaires étrangères de l’UE dans la capitale ukrainienne. « Notre principal objectif d’intégration est de parvenir cette année à une décision visant à entamer les négociations d’adhésion », a déclaré Zelenskiy dans son discours nocturne. « Et aujourd’hui, j’ai entendu une fois de plus lors des réunions et des négociations que cela était tout à fait possible. » Le président a déclaré que ce n’était « qu’une question de temps » avant que l’Ukraine rejoigne le bloc et qu’elle « accomplirait certainement » sa part du travail préalable.

Reuters rapporte que le gouverneur de la région russe de Briansk a déclaré que l’Ukraine avait tiré mardi des armes à sous-munitions sur un village russe près de la frontière ukrainienne, endommageant plusieurs maisons. Selon les informations préliminaires, le bombardement du village de Klimovo n’a fait aucune victime, a déclaré le gouverneur Alexandre Bogomaz sur l’application de messagerie Telegram.

L’Ukraine a détruit 29 des 31 drones lancés par la Russie et un missile de croisière, a annoncé mardi son armée de l’air via Reuters, la plupart ciblant les régions de Mykolaïv et de Dnipropetrovsk. Les attaques nocturnes se sont déroulées en plusieurs vagues et ont duré plus de trois heures, avait déclaré plus tôt le commandement sud des forces ukrainiennes.

Des chutes de débris ont provoqué un incendie dans une entreprise privée de la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, qui a été rapidement éteinte, a déclaré Serhiy Lysak, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. Les dommages causés aux installations de production d’une entreprise industrielle de la ville de Pavlohrad ont provoqué un incendie qui a également été éteint, a-t-il ajouté sur l’application de messagerie Telegram. Seize drones ont été détruits au-dessus de la région sud de Mykolaïv, a indiqué son gouverneur, Vitaliy Kim.

Les troupes ukrainiennes pourraient bientôt manquer de munitions et d’équipements essentiels si les partisans de la ligne dure républicaine parvenaient à stopper l’aide militaire américaine, compromettant ainsi les opérations sur le terrain et réduisant leur capacité à se défendre contre les frappes russes, ont déclaré des experts à l’AFP. Les États-Unis ont engagé plus de 43 milliards de dollars d’aide à la sécurité depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, mais en raison de l’opposition des républicains d’extrême droite, le Congrès a supprimé de nouveaux financements pour l’Ukraine d’un projet de loi de compromis visant à éviter une fermeture du gouvernement américain samedi.

L’armée russe n’a pas l’intention de mobiliser davantage d’hommes pour combattre en Ukraine, car elle dispose de suffisamment de militaires, a déclaré le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, cité par l’agence de presse officielle RIA. « A l’état-major, il n’est pas prévu de mobilisation supplémentaire », a déclaré Choïgou, cité par RIA.

Le parlement arménien a ratifié mardi le statut fondateur de la Cour pénale internationale, se soumettant ainsi à la juridiction du tribunal de La Haye, ont indiqué les agences de presse russes. Ce projet s’est heurté à une forte opposition de la part de la Russie, l’allié officiel de l’Arménie, avec laquelle les relations sont devenues très tendues suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou et à la reconquête par l’Azerbaïdjan d’une région contrôlée depuis trois décennies par les Arméniens de souche.

La métropole de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, construira la première école entièrement souterraine du pays pour protéger les élèves des fréquentes attaques à la bombe et aux missiles russes, a déclaré le maire de la ville. « Un tel abri permettra à des milliers d’enfants de Kharkiv de poursuivre leur éducation en présentiel en toute sécurité, même en cas de menace de missiles », a écrit le maire Ihor Terekhov sur l’application de messagerie Telegram.

L’Ukraine devrait recevoir des milliards d’euros supplémentaires d’aide militaire, ainsi que de formation de pilotes de chasse, a déclaré le plus haut diplomate de l’UE, après une réunion « historique » des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Kiev. Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, a déclaré lundi que le bloc des 27 restait déterminé à aider l’Ukraine à vaincre une Russie « brutale et inhumaine ».

Les contrôles vétérinaires et sanitaires des marchandises agricoles ukrainiennes à destination du port lituanien de Klaipeda seront transférés dans les deux prochains jours de la frontière polono-ukrainienne directement à Klaipeda dans le cadre d’un accord conclu entre Kiev, Varsovie et Vilnius, a annoncé mardi le ministère ukrainien de l’Agriculture. . Un communiqué du ministère cite le ministre de l’Agriculture, Mykola Solsky, qui a déclaré que cette décision visait à accélérer le transit.

La victoire de l’Ukraine dans la guerre contre la Russie dépend de la coopération avec l’UE, Zelenskiy a déclaré aux ministres réunis à Kiev. Zelenskiy, qui s’exprimait après que le Congrès américain ait exclu l’aide de guerre à l’Ukraine d’un projet de loi de dépenses, a également souligné l’importance du « soutien défensif » à l’Ukraine pendant la guerre.

Le plan de paix en 10 points de Zelenskiy est « la seule solution possible », a déclaré Borrell lors d’une conférence de presse après la réunion. Le sommet des ministres des Affaires étrangères de l’UE « envoie un missile puissant à la Russie afin que nous ne soyons pas intimidés par vos missiles ou vos drones », a-t-il ajouté.

Borrell a également rejeté l’idée – lancée récemment par Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, et des universitaires – selon laquelle Kiev pourrait rejoindre l’UE par étapes., avec d’abord l’accès au marché unique, suivi de l’intégration politique. « L’adhésion est l’adhésion », a déclaré Borrell. Il ne peut être question d’une participation de moitié ou de 25 %, a-t-il déclaré, ajoutant : «[It’s] l’engagement de sécurité le plus ferme que nous puissions donner à l’Ukraine.

Le Pentagone américain a averti le Congrès qu’il manquait de fonds pour remplacer les armes que les États-Unis ont envoyées en Ukraine et qu’il a déjà été contraint de ralentir le réapprovisionnement de certaines troupes.. L’avertissement du contrôleur du Pentagone figure dans une lettre envoyée aux dirigeants du Congrès et obtenue par Associated Press. Il exhorte le Congrès à reconstituer le financement de l’Ukraine.

La Maison Blanche a été en contact avec ses alliés et partenaires au sujet de la poursuite du financement de l’Ukraine. et ces conversations se poursuivront, a déclaré lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Le Congrès a adopté samedi un projet de loi provisoire qui prolonge le financement gouvernemental de plus d’un mois et évite une fermeture du gouvernement, mais ne contient aucune nouvelle aide à l’Ukraine.

L’Ukraine a accusé Elon Musk d’encourager la propagande russe après que le milliardaire propriétaire de X ait publié un mème de Zelenskiy avec la légende : « Quand cela fait cinq minutes et que vous n’avez pas demandé un milliard de dollars d’aide. » « Tout silence ou ironie à l’égard de l’Ukraine aujourd’hui est un encouragement direct à la propagande russe qui justifie la violence et la destruction massives », a répondu l’assistant du président Mykhaylo Podolyak sur la même tribune.

Le Kremlin a déclaré qu’il pensait que la lassitude à l’égard de la guerre en Ukraine allait s’accentuer aux États-Unis et en Europe, mais que Washington continuerait d’être directement impliqué dans le conflit. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, commentait la décision du Congrès américain d’adopter un projet de loi de financement provisoire qui omettait l’aide à Kiev.