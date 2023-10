La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 586e jour de l’invasion

Le président américain Joe Biden a appelé le Congrès à approuver rapidement l’aide à l’Ukraine. après qu’il ait été exclu de l’accord. « Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden.

Les sénateurs américains des deux principaux partis ont publié une déclaration en faveur de Kiev, affirmant que Washington continuera à apporter un soutien essentiel à l’Ukraine. après que l’aide au pays ait été exclue de l’accord du Congrès, évitant ainsi une fermeture du gouvernement américain. La déclaration conjointe de six sénateurs, dont le chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell, et le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer, a déclaré qu’ils saluaient l’accord, mais qu’il laissait en suspens un « certain nombre de priorités urgentes ».

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré qu’il n’était pas prévu dans l’immédiat de déployer des instructeurs militaires en Ukraine., revenant sur les propos tenus par son ministre de la Défense, Grant Shapps, qui avait suggéré que les troupes pourraient s’entraîner dans le pays. « Il se pourrait bien qu’un jour nous puissions effectuer une partie de cet entraînement en Ukraine », a déclaré Sunak dimanche. « Mais c’est quelque chose à long terme, pas ici et maintenant. Aucun soldat britannique ne sera envoyé combattre dans le conflit actuel.

Shapps a déclaré au Sunday Telegraph que, notamment dans l’ouest de l’Ukraine « L’opportunité est maintenant d’apporter plus de choses ‘dans le pays’et pas seulement la formation, mais nous voyons aussi [UK defence firm] BAE, par exemple, se lance dans la fabrication dans le pays. J’ai hâte de voir d’autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose. Je pense donc qu’il y aura une tendance à accroître la formation et la production dans le pays.

L’ancien président russe et chef adjoint du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, a déclaré que le déplacement de la formation et de la production sur le territoire ukrainien « transformerait vos instructeurs en cibles légales pour nos forces armées. Sachant très bien qu’ils seront impitoyablement détruits. Et non plus en tant que mercenaires, mais précisément en tant que spécialistes britanniques de l’OTAN. Ces idiots nous poussent activement vers une troisième guerre mondiale.»

Le probable nouveau Premier ministre populiste slovaque, Robert Fico, qui a fait campagne sur la promesse de mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine, a déclaré que sa position « n’a pas changé ». après la nette victoire électorale de son parti, il est devenu le favori pour diriger à nouveau le pays. « Les gens en Slovaquie ont de plus gros problèmes qu’en Ukraine », a déclaré le leader du Smer.

L’Ukraine a célébré la Journée des défenseurs, honorer les anciens combattants et se souvenir des soldats tués lors de l’invasion russe. « Les temps difficiles nous ont rendus forts. Et les forts rapprochent les temps de la victoire. Pas à pas. Aujourd’hui, demain, chaque jour, chaque minute », a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans un bref discours sur Telegram.

Deux drones ukrainiens présumés ont frappé dimanche le territoire russe, avec des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant l’un frappant une base d’hélicoptères à Sotchi et un autre une usine aéronautique à Smolensk. Peut-être liée à ces attaques, la propagandiste russe Margarita Simonyan a appelé aujourd’hui à « un ultimatum nucléaire » après qu’un drone est tombé juste devant sa maison familiale à Adler, à environ 38 km de Sotchi.

Des documents russes indiquant une augmentation des dépenses militaires en 2024 suggèrent que Moscou se prépare à « plusieurs années supplémentaires de combats en Ukraine », a déclaré le ministère britannique de la Défense. Dans sa dernière mise à jour des renseignements, le ministère a déclaré que des documents apparemment divulgués par le ministère russe des Finances suggéraient que les dépenses de défense du pays allaient probablement atteindre environ 30 % des dépenses publiques totales en 2024.