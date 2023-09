La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 580e jour de l’invasion

L’Ukraine a affirmé avoir tué l’amiral Viktor Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire, ainsi que 33 autres officiers. dans l’une des attaques les plus audacieuses jamais lancées par Kiev contre la péninsule occupée de Crimée. L’armée ukrainienne a déclaré que l’attaque de vendredi contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol avait été programmée pour coïncider avec une réunion des responsables navals.

Les unités de défense aérienne russes ont repoussé lundi soir plusieurs attaques de drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk, détruisant au moins 11 drones au total, a déclaré le ministère russe de la Défense. Le ministère, dans plusieurs déclarations distinctes sur son application de messagerie Telegram, a déclaré que sept drones avaient été abattus au-dessus de la région de Belgorod et quatre au-dessus de la région de Koursk. Le ministère n’a fourni aucune information sur d’éventuels dommages ou blessures dus aux attaques. Moscou divulgue rarement les détails, à moins que des infrastructures civiles ou non militaires ne soient endommagées.

Les frappes aériennes et les bombardements russes ont tué six personnes en Ukraine et causé des « dommages importants » aux infrastructures du port d’Odessa sur la mer Noire et aux installations de stockage de céréales, Des responsables ukrainiens ont déclaré lundi.

Des fragments d’un missile ont été découverts lundi dans un village de la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, après une importante attaque aérienne russe contre l’Ukraine voisine dans la nuit. » ont déclaré les autorités régionales. La région séparatiste pro-Moscou s’est séparée après une brève guerre civile après l’effondrement de l’Union soviétique et n’est pas reconnue internationalement. « Une ogive de missile S-300… est tombée [the village of] Chitcani, près d’une maison, et s’est retrouvé coincé dans le sol », a déclaré Oleg Belyakov, coprésident de la commission chargée des opérations de maintien de la paix en Transnistrie, à l’agence de presse officielle russe TASS.

Une enquête de l’ONU sur les violations des droits de l’homme en Ukraine depuis l’invasion russe a mis en garde contre le recours à la torture par les forces russes. a été « généralisée et systématique ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a confirmé que son armée avait pris livraison de chars de combat américains Abrams, renforcer les forces de Kiev dans leur lente contre-offensive contre les troupes russes.

La Pologne a évoqué la possibilité de fournir à l’Ukraine des armes plus anciennes de son arsenal après leur remplacement par des équivalents plus modernes.dans une tentative apparente de désamorcer une dispute qui a détérioré les relations la semaine dernière.

La Hongrie ne soutiendra l’Ukraine sur aucune question des affaires internationales tant que l’Ukraine n’aura pas rétabli « les anciens droits des Hongrois de souche sur son territoire ».a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orbán au parlement de son pays.