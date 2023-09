La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 571e jour de l’invasion

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté samedi les bombardiers stratégiques russes à capacité nucléaire et les missiles hypersoniques « Kinzhal », accompagné du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu à Knevichi, à environ 50 km de la ville russe de Vladivostok, à l’extrême est de la Russie. Choïgou a salué Kim et ils ont discuté des questions pratiques liées au renforcement de la coopération militaire.

La Corée du Nord pourrait peut-être accroître l’approvisionnement de la Russie en munitions d’artillerie pour la guerre en Ukraine, mais cela ne devrait pas faire une grande différence, » a déclaré le plus haut officier militaire américain à son arrivée en Norvège pour les réunions de l’OTAN. Le chef de l’armée américaine, le général Mark Milley, a déclaré que la récente rencontre en Russie entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine amènerait probablement la Corée du Nord à fournir à Moscou des obus d’artillerie de 152 mm datant de l’ère soviétique. Mais il a ajouté qu’il n’était pas encore clair combien ni dans quel délai, a rapporté AP.

La Russie a démenti samedi les affirmations ukrainiennes selon lesquelles elle aurait repris le village dévasté d’Andriivka, dans l’est du pays, un tremplin sur la route vers la ville de Bakhmut. « L’ennemi (…) a tenté en vain d’évincer les troupes russes des centres de population de Klishchiivka et Andriivka », a déclaré le ministère russe de la Défense dans son point de presse quotidien.

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a prévenu qu’il n’y aurait pas de fin rapide à la guerre en Ukraine. , dans une interview publiée dimanche, alors que Kiev poursuit sa contre-offensive contre la Russie. « La plupart des guerres durent plus longtemps que prévu lorsqu’elles commencent », a déclaré Stoltenberg dans une interview accordée au groupe de médias allemand Funke. « Nous devons donc nous préparer à une longue guerre en Ukraine. »

L’Ukraine sera en mesure de mener davantage d’attaques contre des navires russes, a déclaré à Reuters un ministre ukrainien qui a joué un rôle clé dans le développement de l’industrie des drones du pays après une récente série de raids maritimes. « Il y aura plus de drones, plus d’attaques et moins de navires russes. C’est sûr», a déclaré vendredi le ministre de la Transformation numérique Mykhailo Fedorov dans une interview.