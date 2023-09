La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 560ème jour de l’invasion

Plus de 900 personnes ont été tuées ou blessées par des armes à sous-munitions en Ukraine l’année dernière, alors que la Russie utilisait largement ces armes largement interdites. propulsant le nombre de victimes dans le monde à des niveaux records, selon la Coalition contre les armes à sous-munitions (CMC).

Le Kremlin a refusé de confirmer un éventuel sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. ce à quoi les responsables américains ont déclaré s’attendre.

Les dirigeants démocrates et républicains du Sénat américain ont exprimé mardi leur soutien à la poursuite de l’aide à l’Ukraine. alors que les législateurs retournaient à Washington face à un délai serré pour l’adoption des projets de loi de dépenses. Le président Joe Biden a demandé le mois dernier au Congrès d’approuver environ 40 milliards de dollars de dépenses supplémentaires, dont 24 milliards de dollars pour l’Ukraine et d’autres besoins internationaux, afin de tester la volonté du pays de continuer à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre les envahisseurs russes.

Les exportations russes de gaz naturel vers l’UE pourraient chuter à 21 milliards de mètres cubes (bcm) cette année, soit près des deux tiers de moins que l’année dernière et une baisse de plus de six fois par rapport à 2021, a déclaré la banque d’État russe Veb dans ses prévisions.