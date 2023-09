La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que nous savons au 557e jour de l’invasion

Les forces ukrainiennes ont franchi de manière décisive la première ligne défensive russe près de Zaporizhzhia après des semaines de déminage minutieux, et s’attendent à des gains plus rapides à mesure qu’ils s’appuient sur la deuxième ligne, plus faible, a déclaré le général à la tête de la contre-offensive du sud. Observateur. Le général de brigade Oleksandr Tarnavskiy a estimé que la Russie avait consacré 60 % de son temps et de ses ressources à la construction de la première ligne défensive et seulement 20 % chacune aux deuxième et troisième lignes, car Moscou ne s’attendait pas à ce que les forces ukrainiennes passent. « Nous sommes désormais entre la première et la deuxième ligne défensive », a-t-il déclaré..