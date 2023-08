La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 543 de l’invasion

Une frappe de missile russe sur une place centrale de la ville historique de Tchernihiv, dans le nord de l’Ukraine, a tué sept personnes , dont un enfant de six ans, et 144 blessés samedi, ont indiqué les autorités. Denise Brown, la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, l’a qualifié d’attaque « odieuse ».

La formation avait commencé pour les Ukrainiens pour opérer des avions de chasse américains F-16 mais cela prendrait au moins six mois et peut-être plus, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense. Les commentaires d’Oleksiy Reznikov samedi sont intervenus deux jours après qu’un responsable américain a déclaré que les F-16 seraient transférés en Ukraine une fois ses pilotes formés.

Le ministère russe de la Défense a signalé une vague d’attaques de drones ukrainiens samedi ciblant les régions de Moscou, Novgorod au nord-ouest de la capitale russe, et Belgorod, qui borde l’Ukraine. Le ministère a déclaré que personne n’avait été blessé. La région de Belgorod, à plus de 600 km de Moscou, est une étape vitale sur les lignes d’approvisionnement russes et est fréquemment ciblée par des drones et des missiles.