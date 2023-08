La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 527 de l’invasion

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi matin qu’il avait déjoué les attaques ukrainiennes du jour au lendemain contre une base navale en mer Noire et dans la péninsule de Crimée. « Ce soir, les forces armées ukrainiennes, à l’aide de deux bateaux de mer sans pilote, ont tenté une attaque contre la base navale de Novorossiysk des forces armées russes », a déclaré le ministère sur Telegram. Les navires russes ont détruit les drones navals, a-t-il déclaré. Le port de la mer Noire de Novorossiysk abrite le terminus d’un oléoduc qui transporte la plupart des exportations de pétrole kazakh à travers la Russie.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est rendu dans une zone de combat en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et rencontrer des officiers supérieurs de l’armée, a annoncé vendredi l’armée. Choïgou a obtenu une mise à jour sur la situation sur le front et « a remercié les commandants et les soldats… pour le succès des opérations offensives » à Lyman, dans l’est de l’Ukraine, a-t-il ajouté, sans mentionner la date de la visite. Le ministre, qui a fait l’objet d’intenses critiques de la part d’Evgueni Prigojine avant la rébellion avortée de Wagner, a également été montré en train de monter dans un CV90 suédois – « l’un des nombreux véhicules blindés pris pendant les combats », selon le communiqué de l’armée.

Les médias russes rapportent que le Kremlin a déclaré qu’il ne croyait pas à la promesse américaine selon laquelle Washington aiderait à garantir que Moscou puisse exporter librement de la nourriture s’il revenait à l’accord sur les céréales de la mer Noire. Secrétaire d’état américain, Antoine Blinken, a déclaré aux journalistes jeudi : « En cas de retour à l’accord, bien sûr, nous continuerons à faire tout ce qui est nécessaire pour que chacun puisse exporter librement et en toute sécurité sa nourriture et ses produits alimentaires jusqu’à la Russie ». La Russie soutient depuis longtemps que l’échec de la réouverture d’un pipeline d’ammoniac vers Odessa et la coupure de la banque agricole russe du système de paiement Swift ont effectivement empêché la Russie d’exporter une partie de sa production.

Le ministère britannique de la Défense a laissé entendre que la Russie avait commencé à frapper le port ukrainien d’Izmail sur le Danube parce qu’elle avait « fait évoluer son appétit pour le risque en menant des frappes près du territoire de l’OTAN ». Dans son briefing quotidien sur le renseignement sur la guerre, le ministère de la Défense a déclaré que «les véhicules aériens sans équipage d’attaque à sens unique (UAV OWA) ont frappé des cibles aussi près que 200 mètres de la frontière roumaine, ce qui suggère que la Russie a développé son appétit pour le risque pour mener des frappes près de l’OTAN. territoire. Il y a une possibilité réaliste que la Russie utilise des drones OWA pour frapper cette zone en pensant qu’ils sont moins susceptibles de risquer une escalade que les missiles de croisière.

L’Iranvisite du ministre des affaires étrangères Amir Abdollahian Japon dimanche et rencontrer son homologue japonais et Premier ministre japonais Fumio Kishida. Les médias japonais rapportent que le Japon dira à l’Iran d’arrêter les livraisons d’armes à la Russie.

Le chef de la politique étrangère de l’UE a écrit aux ministres du G20 pour les exhorter à aider Bruxelles à persuader Vladimir Poutine de rouvrir la principale route d’exportation des céréales ukrainiennes vers les pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Dans une lettre vue par le Guardian, Josep Borrell a averti que la décision de la Russie de se retirer de la Black Sea Grain Initiative (BSGI) le mois dernier risquait la vie d’enfants et d’autres personnes dans des pays déchirés par la guerre et des zones de conflit. Il a exhorté la communauté internationale à s’exprimer sur la question « d’une voix claire et unifiée », ajoutant : « Nous le devons aux personnes les plus nécessiteuses ».

Les dirigeants africains impliqués dans les pourparlers de paix sur l’Ukraine ont appelé au déblocage des exportations russes de céréales et d’engrais pour relancer l’accord sur les céréales de la mer Noire, L’Afrique du Sud a déclaré jeudi. Le groupe a également appelé les Nations unies à prendre des mesures pour libérer 200 000 tonnes d’engrais russes bloqués dans les ports maritimes de l’Union européenne, a déclaré Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L’Ukraine et les États-Unis ont entamé jeudi des pourparlers visant à fournir des garanties de sécurité à l’Ukraine, Le chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskiy a déclaré, un suivi des engagements pris par les pays du G7 lors du sommet de l’OTAN le mois dernier. L’Ukraine a été informée que le G7 élaborerait et honorerait des garanties de sécurité et aiderait à renforcer son armée à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a 17 mois.

L’UE a interdit jeudi les ventes de drones à la Biélorussie et a ajouté d’éminents présentateurs de télévision d’État à sa liste de sanctions suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la répression de Minsk contre l’opposition.