La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 499 de l’invasion

Au moins sept personnes ont été tuées après qu’un missile russe a percuté un immeuble résidentiel de la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, loin de la ligne de front de la guerre. Le plus jeune avait 21 ans et la plus âgée était une femme de 95 ans, selon le gouverneur de la province de Lviv, Maksym Kozytskyi. Le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, a qualifié l’attaque de la plus importante de la guerre contre des zones civiles de Lviv.

Les États-Unis réfléchissent à l’opportunité de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine, a déclaré la Maison Blanche. Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’administration Biden annoncera jeudi un nouveau programme d’aide à l’armement ukrainien qui comprendra des armes à sous-munitions.

Human Rights Watch a exhorté les États-Unis à ne pas fournir d’armes à sous-munitions à l’Ukraine, et a appelé Moscou et Kiev à cesser d’utiliser les armes controversées. Transférer des bombes à fragmentation en Ukraine causerait inévitablement des souffrances à long terme pour les civils, a déclaré le groupe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a admis jeudi à Prague que la contre-offensive de l’Ukraine n’était « pas rapide », mais a déclaré que les troupes de Kiev avançaient. Zelensky est arrivé à Prague dans le cadre d’une poussée diplomatique pour que l’Ukraine rejoigne l’OTAN et courtise des alliés pour plus d’armes pour sa résistance croissante contre la Russie. « L’offensive n’est pas rapide, c’est un fait. Mais néanmoins, nous avançons, nous ne reculons pas, comme les Russes », a déclaré Zelensky aux journalistes aux côtés du dirigeant tchèque Petr Pavel. « Nous avons maintenant l’initiative. »

L’administration du président américain Joe Biden n’a pas sanctionné ni soutenu les réunions secrètes que d’anciens hauts responsables américains de la sécurité nationale ont tenues avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et d’autres Russes sur des pourparlers potentiels pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré jeudi la Maison Blanche et le département d’État. NBC News a rapporté que les anciens responsables américains avaient rencontré Lavrov à New York en avril, rejoints par Richard Haass, ancien diplomate américain et président sortant du Council on Foreign Relations, et deux anciens assistants de la Maison Blanche.

Zelenskiy se rendra en Turquie vendredi pour des entretiens avec le président Recep Tayyip Erdoğan sur l’accord sur les céréales de la mer Noire et les développements de la guerre en Ukraine. Zelenskiy s’est rendu aujourd’hui en République tchèque et en Bulgarie.

Le chef des espions militaires ukrainiens a déclaré que la menace d’une attaque russe contre la vaste centrale nucléaire de Zaporizhzhia s’éloigne. Le chef du renseignement, Kyrylo Budanov, a averti qu’il pourrait facilement revenir tant que l’installation resterait sous occupation par les forces de Moscou.

La Roumanie envisagerait d’ouvrir un centre de formation régional pour les pilotes d’avions de combat F-16 qui serait finalement disponible pour ses alliés et partenaires de l’OTAN, y compris l’Ukraine. La Roumanie, à la fois membre de l’UE et de l’OTAN, abrite un système américain de défense antimissile balistique et, depuis l’année dernière, dispose d’un groupement tactique permanent de l’alliance stationné sur son territoire.