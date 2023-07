La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 495 de l’invasion

L’Ukraine a déclaré que les troupes russes progressaient dans quatre zones de l’est du pays au milieu de « combats acharnés » mais rapporte que les forces de Kiev avancent vers le sud. Les troupes russes avançaient près d’Avdiivka, Mariinka, Lyman et Svatove, a déclaré la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar. « Des combats acharnés se déroulent partout », a-t-elle écrit dimanche sur les réseaux sociaux. Les comptes russes ont indiqué que les forces de Moscou avaient repoussé les attaques ukrainiennes près des villages entourant Bakhmut et dans des zones plus au sud, y compris la ville stratégique de Vuhledar, perchée sur une colline.