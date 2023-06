La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 490 de l’invasion

L’Otan est prête à se défendre de « Moscou ou Minsk » après les appels des pays limitrophes de la Biélorussie et de la Russie pour que l’alliance renforce ses défenses orientales. Chef de l’OTAN Jens Stoltenberg a déclaré qu’il était « trop ​​​​tôt pour porter un jugement définitif sur les conséquences » du chef de Wagner Evgueni Prigozhin se déplaçant en Biélorussie, mais a déclaré: « ce qui est absolument clair, c’est que nous avons envoyé un message clair à Moscou et à Minsk que l’OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN ».

Le déplacement des troupes du groupe Wagner vers la Biélorussie est un signal négatif pour la Pologne, a déclaré mardi le président Andrzej Duda, alors qu’il se dirigeait vers des pourparlers avec d’autres dirigeants de l’Otan aux Pays-Bas. « Nous voyons ce qui se passe, la relocalisation des forces russes sous la forme du groupe Wagner en Biélorussie, et le chef du groupe Wagner s’y rendant, ce sont tous des signaux très négatifs pour nous que nous voulons élever fortement avec nos alliés, « , a-t-il déclaré aux journalistes.

Prigozhin s’est envolé pour l’exil en Biélorussie à bord de son jet privé mardi, alors que Moscou affirmait que la force paramilitaire avait accepté de remettre ses armes après l’échec de l’insurrection du groupe. « Oui, en effet, il est en Biélorussie aujourd’hui », a déclaré le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, dans des commentaires rapportés pour la première fois par Belta, l’agence de presse nationale du pays.

Les forces de Wagner en Russie devraient commencer le processus de désarmement après que Moscou a annoncé son intention de remettre au groupe des armes, des véhicules et du matériel. Des éléments de la force seront dissous, absorbés par l’armée russe ou s’exileront en Biélorussie avec Prigozhin en vertu de l’accord conclu entre le chef mercenaire et le président russe. Vladimir Poutine.

Le groupe de mercenaires Wagner a été entièrement financé par l’État russe, qui y a dépensé 86 milliards de roubles (1 milliard de dollars) entre mai 2022 et mai 2023, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. En outre, Prigozhin, qui a dirigé la brève mutinerie du groupe samedi, a gagné presque autant au cours de la même période grâce à son entreprise d’alimentation et de restauration, a déclaré Poutine lors d’une réunion avec les forces de sécurité.

Le département du Trésor américain a annoncé mardi de nouvelles sanctions visant quatre sociétés qui, selon lui, se livrent au commerce illicite de l’or pour aider à financer le groupe Wagner Mercenary. Le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian Nelson, a déclaré que les sociétés étaient situées aux Émirats arabes unis, en République centrafricaine et en Russie, les transactions étant utilisées par le groupe de mercenaires pour subvenir à ses besoins. « Le groupe Wagner finance ses opérations brutales en partie en exploitant les ressources naturelles dans des pays comme la République centrafricaine et le Mali », a déclaré Nelson.

Poutine a déclaré mardi aux membres des services de sécurité russes qu’ils avaient « essentiellement empêché une guerre civile » en agissant « de manière claire et cohérente » lors de la mutinerie armée de Prigozhin samedi. « Le peuple et l’armée n’étaient pas du côté des mutins », a déclaré Poutine, s’exprimant devant le Kremlin devant les chefs du principal service de sécurité intérieure russe, dont le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, que Prigozhin avait cherché à évincer avec son soulèvement.

Taïwan a repéré mardi deux navires de guerre russes au large de sa côte orientale, selon le ministère de la Défense de l’île. Deux frégates ont été observées naviguant vers le nord avant de se détacher en direction du sud-est près de la ville portuaire de Suao, qui abrite une base navale, et de se diriger hors de portée. Les médias d’État russes ont rapporté mardi qu’un détachement de navires de la flotte russe du Pacifique était entré dans la mer des Philippines pour effectuer des tâches dans le cadre d’un passage maritime à longue distance.

Une frappe de missiles par les forces russes à Kramatorsk a frappé un centre commercial populaire du centre-ville. Le centre commercial abritait Ria, un restaurant populaire fréquenté par les correspondants de guerre. Les opérations de sauvetage des survivants se poursuivent. Les autorités locales affirment que le nombre de victimes reste flou, mais au moins quatre personnes auraient été tuées.

Les forces russes ont torturé de manière généralisée et systématique des civils détenus dans le cadre de son attaque contre l’Ukraine, en exécutant sommairement plus de 70 d’entre eux, a déclaré mardi le bureau des droits de l’homme de l’ONU. L’organisme mondial a interrogé des centaines de victimes et de témoins pour un rapport détaillant plus de 900 cas de civils, dont des enfants et des personnes âgées, détenus arbitrairement dans le conflit, la plupart par la Russie.

Alexei Navalny, le chef de l’opposition russe emprisonné, est « prêt à continuer à se battre » pour une alternative à Poutine, bien qu’il soit à l’isolement et fasse face à de nouvelles accusations qui pourraient le mettre en prison pendant des décennies, ont déclaré ses amis et partisans. Lançant mardi une campagne devant le Parlement européen, Maria Pevchikh, journaliste russe et PDG de la Fondation anti-corruption, a déclaré qu’il avait été enfermé dans une « cellule de punition » pendant 180 jours sous de fausses accusations, notamment pour ne pas s’être lavé les dents. au bon moment.