La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 488 de l’invasion

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le soulèvement de Wagner avait montré de « vraies fissures » dans le gouvernement de Vladimir Poutine et pourrait offrir à l’Ukraine un avantage crucial car il mène une contre-offensive qui pourrait influencer l’issue de la guerre. « C’est une histoire qui se déroule et je pense que nous sommes au milieu d’une image animée », a déclaré Blinken à l’émission Face the Nation de CBS News. « Nous n’avons pas vu le dernier acte. »