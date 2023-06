La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 481 de l’invasion

L’ONU a accusé Moscou de continuer à bloquer les livraisons d’aide humanitaire dans les zones occupées par la Russie dans l’est de l’Ukraine qui ont été touchées par la récente rupture du barrage de Kakhovka. « Nous exhortons les autorités russes à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. L’aide ne peut être refusée aux personnes qui en ont besoin », a déclaré la coordinatrice humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine, Denise Brown, dans un communiqué.

La Russie avait les moyens, le motif et l’opportunité de faire tomber le barrage, selon des photos de drones exclusives et des informations obtenues par le fil de presse de l’Associated Press. Des images prises au-dessus du barrage semblaient montrer une voiture chargée d’explosifs au sommet de la structure, et deux responsables ont déclaré que des troupes russes étaient stationnées dans une zone cruciale à l’intérieur du barrage où les Ukrainiens disent que l’explosion qui l’a détruit était centrée, a rapporté AP. Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’agence de presse.

Le bilan des inondations causées par la destruction du barrage est passé à 16 en Ukraine, 31 sont toujours portés disparus et 29 dans les territoires contrôlés par la Russie, selon les briefings de Kiev et de Moscou. Les eaux de crue se sont déversées sur une vaste zone du sud de l’Ukraine et des zones occupées par la Russie lorsque le barrage a été rompu le 6 juin.

L’Ukraine a repris le village de Piatykhatky, dans la région méridionale de Zaporizhzhia, selon des rapports. Ce serait le deuxième gain dans la région depuis que Kiev a lancé sa contre-offensive au début du mois. Un responsable installé par la Russie a déclaré que les forces ukrainiennes avaient pris la colonie et s’y retranchaient sous le feu de l’artillerie russe, a rapporté Reuters. S’il est confirmé, il s’agit du premier gain de village de l’Ukraine depuis près d’une semaine et marque une apparente escalade de l’offensive sur la route la plus directe vers la Crimée.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dans sa mise à jour quotidienne que ses forces avaient repoussé une série d’attaques ukrainiennes sur trois sections de la ligne de front longue de 1000 km. et n’a fait aucune mention de Piatykhatky, rapporte Reuters. Les rapports sur le champ de bataille n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Le président Volodymyr Zelenskiy a félicité les forces ukrainiennes pour avoir repoussé « très efficacement » les assauts ennemis près d’Avdiivka, l’un des points focaux des combats à l’est, dans son discours vidéo nocturne. Le chef de l’administration militaire d’Avdiivka, une ville minière détruite par des mois de combats, a déclaré à la télévision nationale que les forces ukrainiennes avaient avancé d’environ un kilomètre autour de la ville au cours des deux dernières semaines.

L’UE accélère les livraisons d’armes à l’Ukraine pour soutenir la contre-offensive contre les forces russes, a déclaré le chef de l’industrie européenne Thierry Breton a déclaré au quotidien français Le Parisien. Il a déclaré que l’UE intensifierait ses efforts, s’engageant à ce que des armes de haut calibre de 1 million soient fournies au cours de l’année prochaine.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que de violents combats continuaient de se concentrer dans l’oblast de Zaporizhzhia, dans l’ouest de l’oblast de Donetsk et autour de Bakhmut.. Il indique que les deux parties subissent de nombreuses pertes, les pertes russes étant probablement les plus élevées depuis le pic de la bataille de Bakhmut en mars. Il a également noté que les opérations de défense russes avaient été « relativement efficaces dans le sud ».

Les forces ukrainiennes ont détruit un dépôt de munitions près de la ville portuaire de Henichesk, occupée par la Russie, dans la région méridionale de Kherson, a déclaré dimanche un porte-parole de l’administration militaire d’Odessa.