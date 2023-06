La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 477 de l’invasion

Trois personnes ont été tuées et au moins 13 blessées lors d’une attaque au missile russe sur la ville d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont déclaré les forces ukrainiennes. Les défenses aériennes ont abattu deux missiles de croisière Kalibr, mais les autorités ont déclaré que l’attaque avait tout de même frappé des infrastructures civiles, notamment un centre d’affaires, un établissement d’enseignement, un complexe résidentiel, des restaurants et des magasins.

Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d’une attaque russe tôt le matin contre Kramatorsk et Kostyantynivka à Donetsk, selon le gouverneur régional. Suspilne, le radiodiffuseur public ukrainien, a rapporté qu’au moins cinq maisons ont été détruites et environ 20 autres ont été endommagées à Kramatorsk, tandis que deux maisons ont été détruites et 55 ont été endommagées à Kostyantynivka.