La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 474 de l’invasion

Les forces armées ukrainiennes ont affirmé avoir libéré trois villages de première ligne dans l’ouest de Donetsk, près d’une semaine après le lancement des opérations de contre-offensive. Des soldats ont été montrés dans des séquences vidéo hissant le drapeau ukrainien au-dessus du village de Blahodatne, au sud de la ville de Velyka Novosilka, l’un des principaux axes de la contre-offensive jusqu’à présent. Des troupes d’une autre brigade se sont filmées avec la bannière de leur unité à Neskuchne. Plus tard dimanche, Kiev a déclaré qu’un troisième village, Makarivka, avait été pris.

Trois civils ont été tués et 10 autres blessés après que les forces russes ont ouvert le feu sur un bateau transportant des évacués des inondations à la ville de Kherson sous contrôle ukrainien. Un homme de 74 ans a utilisé son corps pour protéger une femme des tirs russes et a été touché au dos, a rapporté Reuters. Deux des 10 personnes blessées étaient des forces de l’ordre.

Le chef de la force mercenaire russe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré que ses combattants ne signeraient pas de contrats avec le ministère russe de la Défense, quelques heures après que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, ait cherché à mettre sous son contrôle des détachements de volontaires. « Wagner ne signera aucun contrat avec Choïgou », a déclaré dimanche Prigozhin, ajoutant que le ministre « ne peut pas gérer correctement les formations militaires ». Wagner était complètement subordonné aux intérêts de la Russie, a déclaré Prigozhin, mais sa structure de commandement serait endommagée en rendant compte à Choïgou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient abattu un avion de chasse ukrainien Su-25 dans la région de Khersonoù la rupture du barrage de Kakhovka a entraîné d’importantes inondations. La Russie a également repoussé trois attaques ukrainiennes dans la région de Zaporizhzhia, a indiqué le ministère, tandis que l’agence de presse Tass a rapporté que des systèmes de défense aérienne russes avaient abattu un missile ukrainien près de la ville portuaire de Berdiansk, sous contrôle russe, sur la mer d’Azov.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait tenté en vain d’attaquer un navire de sa flotte de la mer Noire qui protégeait les gazoducs. Le navire surveillait la situation le long de la route des pipelines TurkStream et Blue Stream dans la mer Noire, a-t-il déclaré.

Les forces russes ont fait sauter le barrage de Khakhovka pour empêcher les troupes ukrainiennes de lancer une offensive et d’avancer dans la région sud de Kherson, selon le vice-ministre de la Défense de Kiev. Hanna Maliar a déclaré que l’action visait également à aider la Russie à déployer des réserves dans les régions de Zaporizhzhia et de Bakhmut.

La Russie et l’Ukraine ont échangé simultanément près de 100 prisonniers chacune. Parmi les prisonniers ukrainiens figuraient des membres de la garde nationale et des gardes-frontières qui avaient été en action à plusieurs endroits, notamment près de la ville de Marioupol et de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Le ministre russe de la Défense a décerné des médailles aux soldats après que Moscou a déclaré que ses forces avaient détruit quatre chars Leopard de fabrication allemande et cinq véhicules de combat Bradley de fabrication américaine tout en repoussant une contre-offensive ukrainienne. Sergueï Choïgou a été montré à la télévision d’État en train de décerner dimanche l’étoile d’or Héros de la Russie, la plus haute distinction militaire russe, aux soldats qui ont déclaré avoir détruit des chars et des véhicules blindés ennemis.

Deux drones se sont écrasés tôt dimanche dans la région russe de Kalouga – un près du village de Strelkovka, un autre dans les bois du district municipal de Medynsky, selon le gouverneur de la région, Vladislav Shapsha. Il n’y a eu aucune victime et seulement des dégâts minimes, a-t-il déclaré sur Telegram.