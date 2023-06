La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 473 de l’invasion

Président Volodymyr Zelenski dit samedi que des opérations de contre-offensive et de défense se déroulaient en Ukraine, un jour après que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a déclaré que la campagne tant vantée de Kiev pour reprendre le territoire était bien engagée. Zelenskiy n’a pas voulu dire à quel stade ils en étaient, mais pour faire savoir à Poutine que ses généraux étaient optimistes et « d’humeur positive ».

Les forces ukrainiennes en contre-attaque ont avancé jusqu’à 1 400 mètres sur plusieurs sections de la ligne de front près de la ville orientale de Bakhmut au cours de la dernière journée, a déclaré samedi un porte-parole de l’armée ukrainienne.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’au cours des dernières 48 heures, des opérations ukrainiennes « importantes » ont eu lieu dans plusieurs secteurs de l’est et du sud de l’Ukraine. Les forces ukrainiennes ont « probablement fait de bons progrès » et « ont pénétré la première ligne de défense russe », a ajouté le ministère de la Défense. Cependant, dans d’autres domaines, « les progrès de l’Ukraine ont été plus lents ».

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que les forces ukrainiennes avaient poursuivi leurs tentatives « infructueuses ». au cours des dernières 24 heures pour lancer des attaques au sud de Donetsk et dans les régions de Zaporizhzhia, ainsi que dans la région de la ville orientale de Bakhmut.

Une attaque de drone par les forces russes a tué trois personnes et blessé 27 personnes, dont trois enfants, dans la région ukrainienne d’Odessa aux premières heures de samedi, selon le commandement sud de l’Ukraine. Les secours l’ont dit mais l’incendie a été rapidement maîtrisé et 12 personnes ont été secourues du bâtiment.

Le haut responsable de l’aide de l’ONU, Martin Griffiths, a averti que la situation humanitaire de l’Ukraine était « bien pire » après la rupture du barrage de Kakhova.

Le ministre canadien, Justin Trudeau, a atterri à Kiev samedi et a déclaré que le Canada participerait à un effort multinational pour former des pilotes de chasse ukrainiens. Il a également annoncé une aide militaire d’une valeur de 500 millions de dollars canadiens (375 millions de dollars) pour Kiev et a déclaré que la destruction du barrage de Nova Kakhovka était une « conséquence directe de la guerre de la Russie ».

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré samedi qu’il prévoyait de parler au président russe, Vladimir Poutine, bientôt au téléphone pour l’exhorter à retirer ses troupes d’Ukraine.

Militants et dissidents russes disent que les autorités russes de la région de Kherson empêchent 1 842 résidents de la rive gauche, dont 338 cas urgents autour d’Olekshy et à proximité, de partir. Le chiffre comprend 148 enfants et 243 personnes âgées, a déclaré la Coalition anti-guerre des droits de l’homme.

La Russie a tiré des missiles et des drones d’attaque sur la région centrale ukrainienne de Poltava pendant la nuit, infligeant « quelques dégâts d’infrastructures et d’équipements » à l’aérodrome militaire de Myrhorod, selon le gouverneur régional.

UN Un fonds de 150 millions de livres sterling pour aider les Ukrainiens à rentrer chez eux a été annoncé par le gouvernement britannique. Plus de 124 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni dans le cadre du programme Homes for Ukraine depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février de l’année dernière. Le Royaume-Uni fournira également 16 millions de livres sterling supplémentaires d’aide humanitaire à l’Ukraine après la destruction du barrage de Kakhovka.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré samedi que la décision de l’Islande de suspendre les opérations de son ambassade à Moscou « détruisait » la coopération bilatérale l’ajout de l’action susciterait une réponse « correspondante ».

Le la partie sud du fleuve Dnipro devrait retourner sur ses rives d’ici le 16 juin après la rupture du barrage ukrainien de Kakhovka cette semaine, a déclaré samedi un responsable installé en Russie. Vladimir Saldo a déclaré que le niveau d’eau à Nova Kakhovka, la ville adjacente au barrage du côté aval, avait maintenant chuté de trois mètres (10 pieds) par rapport au pic de mardi, a rapporté Reuters.

Des enquêteurs allemands examinent des preuves suggérant qu’une équipe de sabotage a utilisé la Pologne comme base d’opérations pour endommager les pipelines Nord Stream dans la mer Baltique en septembre, a rapporté le Wall Street Journal.

L’agence ukrainienne pour l’énergie nucléaire a déclaré avoir mis le dernier réacteur en activité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe en « arrêt à froid » par mesure de sécurité au milieu des inondations causées par l’effondrement du barrage de Kakhovka.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a informé son homologue chinois Xi Jinping d’une mission à venir pour négocier la paix par les dirigeants africains en Russie et en Ukraine pour tenter de négocier la paix, a déclaré Pretoria samedi.