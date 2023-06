La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 466 de l’invasion

Vingt personnes dont cinq enfants ont été blessées dans une explosion qui a touché un immeuble résidentiel de deux étages près de la ville centrale ukrainienne de Dnipro samedi, a déclaré le gouverneur régional. Les sauveteurs ont sorti les habitants des décombres, a déclaré Serhiy Lysak, en publiant en ligne que trois des enfants étaient dans un état grave. Au total, 17 personnes étaient soignées à l’hôpital. Des informations sur les réseaux sociaux ont indiqué qu’un missile russe avait provoqué l’explosion et qu’un bâtiment des services d’urgence avait également été touché.

Ukraine est prêt à lancer sa contre-offensive tant attendue pour reprendre le territoire occupé par la Russie, a déclaré Volodymyr Zelenskiy dans une interview publiée samedi. Le président ukrainien a déclaré : « Nous croyons fermement que nous réussirons. Je ne sais pas combien de temps cela prendra… mais nous allons le faire et nous sommes prêts.

Les plans de l’Ukraine pour la contre-offensive sont restés sur la bonne voiea déclaré samedi à Reuters le vice-ministre de la Défense, Volodymyr Havrylov, malgré la vague « sans précédent » d’attaques de missiles et de drones à travers le pays ces dernières semaines.

Le plan de contre-offensive de l’Ukraine est « très impressionnant » et peut réussir, a déclaré le général David Petraeus à l’émission Today de la BBC Radio 4, ajoutant que les Ukrainiens étaient « déterminés à libérer leur pays ». Petraeus, qui a dirigé la CIA et dirigé les forces internationales en Irak et en Afghanistan, s’est récemment rendu à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelenskiy et d’autres.

Le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin a déclaré que les factions du Kremlin détruisaient l’État en essayant de semer la zizanie entre lui et les combattants tchétchènes. Il a déclaré samedi qu’un différend entre lui et les forces tchétchènes avait été résolu. Mais le chef Wagner a imputé la discorde à des factions non identifiées du Kremlin, qu’il appelle les « tours du Kremlin ».

Deux personnes ont été tuées et deux blessées par des tirs d’artillerie ukrainiens sur la région russe de Belgorod samedi, a déclaré le gouverneur, Vyacheslav Gladkov. Il a écrit sur Telegram : « Depuis ce matin, les colonies du district urbain de Shebekino sont sous le feu des forces armées ukrainiennes ». L’Ukraine a nié avoir attaqué Belgorod, affirmant que les rebelles russes en étaient responsables.

Yevgeny Prigozhin s’est dit prêt à envoyer des combattants dans la région de Belgorodqui borde l’Ukraine et a subi d’intenses bombardements.

du Kirghizistan président a déclaré que son ex-république soviétique était prête à travailler avec l’UE. Sadyr Japarov, dont le pays est un allié de Moscou, a déclaré samedi : « Le Kirghizistan est prêt à travailler main dans la main avec l’Union européenne pour résoudre les problèmes communs, encourager le dialogue et trouver des solutions durables ».

Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a proposé un plan de paix pour la guerre en Ukraine, appelant à une zone démilitarisée et à un référendum de l’ONU dans ce qu’il a appelé un territoire contesté. Cependant, la proposition a été rejetée par l’Ukraine.

Le Kremlin a banni les journalistes occidentaux du « Davos russe ». Le Kremlin a déclaré que les journalistes de « pays hostiles » ne seraient pas autorisés à participer au forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui commence le 14 juin et que le président Vladimir Poutine a utilisé pour présenter l’économie russe aux investisseurs mondiaux.

Le déploiement forcé des troupes russes autrefois d’élite du VDV à Bakhmut au milieu du retrait des forces mercenaires de Wagner signifie que « l’ensemble de la force russe sera probablement moins flexible pour réagir aux défis opérationnels », a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Lors d’une inspection de plus de 4 800 abris, 252 ont été verrouillés et 893 autres « impropres à l’usage », a déclaré le ministère ukrainien de l’Intérieur par l’intermédiaire de son service de presse. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré samedi que les autorités de la capitale avaient reçu plus de 1 000 plaintes concernant des abris antiaériens verrouillés, délabrés ou insuffisants dans la journée suivant le lancement d’un service de rétroaction en ligne.