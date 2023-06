La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 465 de l’invasion

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a ordonné que les abris soient opérationnels 24 heures sur 24 , après des allégations selon lesquelles trois personnes tuées par la chute de débris d’une attaque de missiles russes auraient été coincées à l’extérieur d’un abri anti-aérien « verrouillé ». Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées et au moins 11 personnes blessées lors de l’attaque au missile de jeudi matin. Le président Volodymyr Zelenskiy a accusé Klitschko et d’autres dirigeants de la ville de négligence.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré vendredi que les États-Unis travaillaient avec l’Ukraine et d’autres alliés pour parvenir à un consensus autour des éléments essentiels d’une « paix juste et durable ». mettre fin à la guerre avec la Russie. Washington encouragerait également les initiatives d’autres pays pour mettre fin au conflit, tant qu’ils respectent la charte de l’ONU et la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine.