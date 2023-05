La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 460 de l’invasion

Le président ukrainien a fait l’éloge des forces de défense aérienne du pays après que Kiev a subi la plus grande attaque de drones depuis le début de l’invasion russe. Volodymyr Zelenskiy a déclaré que « la plupart des vies qui auraient pu être prises par les [strikes] ont été sauvés » et a remercié « chacun et chacune » des personnes qui avaient participé aux opérations défensives dans la capitale.

Deux personnes ont été tuées et trois blessées dans les frappesqui est intervenue alors que Kiev se préparait à célébrer l’anniversaire de sa fondation.

L’armée ukrainienne a déclaré que 58 des 59 frappes de drones russes à travers l’Ukraine avaient été interceptées par des systèmes de défense aérienne. La plupart ont été abattus au-dessus de Kyiv.

Zelenskiy a présenté un projet de loi qui sanctionnerait l’allié russe l’Iran pendant 50 ans en raison de son rôle dans l’approvisionnement en armes de Moscou, dont des centaines de drones. S’il est adopté par le parlement ukrainien, le projet de loi empêcherait les marchandises iraniennes de transiter par l’Ukraine et interdirait l’utilisation de son espace aérien, tout en imposant des sanctions commerciales, financières et technologiques à l’Iran et à ses citoyens.

Le nombre de morts d’une attaque de missiles russes contre un établissement médical à Dnipro vendredi est passé de deux à quatre personnesselon le gouverneur de la région.

Les attaques russes près de la ville orientale de Bakhmut, théâtre de violents combats ces derniers mois, ont légèrement diminué au cours du week-endselon un porte-parole de l’armée ukrainienne.

Les pays occidentaux n’ont laissé d’autre choix à la Biélorussie que de déployer des armes nucléaires tactiques russes et feraient mieux de veiller à ne pas « franchir les lignes rouges » sur des questions stratégiques clés, a déclaré un haut responsable biélorusse. Alexander Volfovich, secrétaire d’État du Conseil de sécurité du Bélarus, a déclaré qu’il était logique que les armes aient été retirées après l’effondrement soviétique de 1991, car les États-Unis avaient fourni des garanties de sécurité et n’avaient imposé aucune sanction. « Aujourd’hui, tout a été démoli. Toutes les promesses faites sont perdues à jamais », a déclaré l’agence de presse Belta, citant Volfovich, à un intervieweur de la télévision d’État.

La porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Nabila Massrali, a déclaré que la Russie « sera tenue responsable » des attaques contre des zones civiles. « [Russian] les dirigeants et les auteurs seront tenus pour responsables. Nous restons déterminés à aider l’Ukraine à se défendre », a-t-elle écrit sur Twitter.

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a déclaré à la BBC que la fourniture d’armes par l’Occident à l’Ukraine risquait d’aggraver le conflit à des niveaux encore jamais vus. La Russie disposait « d’énormes ressources et nous n’avons pas encore commencé à agir très sérieusement », a-t-il déclaré.

La Russie a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient détruit plusieurs drones à l’approche de la raffinerie de pétrole d’Ilsky dans la région de Krasnodar, près de la mer Noire. le dimanche. « Plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV) ont tenté d’approcher le territoire de la raffinerie de pétrole d’Ilsky dans le kraï de Krasnodar », ont déclaré les responsables des urgences de la région sur la chaîne de messagerie Telegram. « Tous ont été neutralisés, l’infrastructure de l’usine n’a pas été endommagée. » Il n’a pas été possible de vérifier le rapport.