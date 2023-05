La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 456 de l’invasion

Washington examine des informations selon lesquelles des véhicules américains ont été utilisés par l’Ukraine à l’intérieur de la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes. Il a déclaré que les États-Unis avaient clairement indiqué à Kiev qu’ils ne soutenaient pas une telle utilisation d’équipements fabriqués aux États-Unis.

Le Kremlin a déclaré que l’utilisation de matériel militaire de fabrication américaine par des combattants pro-ukrainiens qui ont mené un raid sur une région frontalière russe cette semaine témoignait de l’implication croissante de l’Occident dans l’ukraine conflit. L’armée russe a déclaré mardi qu’elle avait mis en déroute des militants qui avaient attaqué la région frontalière russe de Belgorod avec des véhicules blindés la veille, tuant plus de 70 « nationalistes ukrainiens » et repoussant les autres en Ukraine.

À Belgorod, neuf personnes restent hospitalisées, l’approvisionnement en services publics continue d’être interrompu et plus de 500 personnes restent déplacées après l’incursion transfrontalière de partisans anti-russes lundi, selon Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de la région russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté mercredi les Iraniens à reconsidérer la fourniture de drones meurtriers à la Russie. Les drones Shahed de fabrication iranienne fournis à Moscou ont joué un rôle majeur dans les attaques russes contre les villes et les infrastructures. « La question simple est celle-ci : quel est votre intérêt à être complice de la terreur russe ? Zelenskiy a déclaré dans son discours vidéo nocturne. « Quel est l’avantage pour l’Iran d’un tel meurtre cynique? »

L’Ukraine ne pourra pas rejoindre l’Otan tant que la guerre continuera, a déclaré mercredi le chef de l’alliance, Jens Stoltenberg. « Je pense que tout le monde s’est rendu compte que devenir membre en pleine guerre n’est pas à l’ordre du jour », rapporte Reuters, a-t-il déclaré lors d’un événement organisé par le German Marshall Fund des États-Unis à Bruxelles. « La question est de savoir ce qui se passe lorsque la guerre se termine. »

L’armée privée russe Wagner a perdu 20 000 combattants dans la longue bataille pour Bakhmut, selon le chef du groupe, Yevgeny Prigozhin. Il a déclaré qu’environ 20% des 50 000 prisonniers russes recrutés pour combattre dans la guerre de 15 mois étaient morts dans la ville de l’est de l’Ukraine, et un nombre similaire de ses troupes régulières. Le chiffre contraste fortement avec les affirmations de Moscou selon lesquelles il a perdu un peu plus de 6 000 soldats dans la guerre et est supérieur à l’estimation officielle des pertes soviétiques dans la guerre en Afghanistan de 15 000 soldats entre 1979 et 1989.

L’assemblée de l’Organisation mondiale de la santé a adopté mercredi une motion condamnant l’agression de la Russie contre l’Ukraine, y compris les attaques contre les établissements de santé. La motion a été adoptée par 80 voix contre neuf, avec 52 abstentions et 36 pays absents, a rapporté Reuters.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement prévoit de dépenser 1,5 milliard d’euros (1,3 milliard de livres sterling) en Ukraine l’année prochaine pour soutenir les infrastructures et l’économie, a déclaré une source senior à la banque. Il s’ajoute aux 3 milliards d’euros déjà prévus pour 2022 et le reste de 2023. Les fonds ont aidé l’économie à continuer de fonctionner et à garantir qu’il n’y avait pas de ruée sur les banques et que les fonctionnaires continuaient d’être payés.

L’Union européenne a discuté de l’envoi à l’Ukraine des bénéfices de 196,6 milliards d’euros d’actifs russes qui sont coincés dans la plomberie des marchés financiers mondiaux, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes proches du dossier.

Sergei Naryshkin, le chef du service de renseignement étranger russe SVR, a accusé Washington et Londres d’avoir contrecarré les efforts visant à parvenir à un règlement sur le conflit en Ukraine et de fermer les yeux sur ce qu’il a qualifié d’augmentation du « terrorisme et de la violence » infligés aux civils par l’Ukraine.

Le premier des trois spécialistes russes des missiles hypersoniques à être arrêtés pour suspicion de trahison sera jugé la semaine prochaine, a déclaré mercredi le tribunal chargé de l’affaire. L’affaire pénale contre Anatoly Maslov, 76 ans, s’ouvrira devant le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg le 1er juin, a indiqué le tribunal sur son site Internet.

Les Pays-Bas veulent donner aux pilotes ukrainiens une formation F-16 dès que possible, a déclaré mercredi le ministre néerlandais de la Défense, Kajsa Ollongren, dans une lettre au Parlement. La formation serait coordonnée avec la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni, et d’autres pays pourraient se joindre, a ajouté Ollongren.

La Russie a annoncé qu’un tribunal de la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don jugera cinq hommes étrangers, dont trois ressortissants britanniques, accusés d’avoir combattu aux côtés des forces ukrainiennes contre Moscou. Le procès s’ouvrira le 31 mai sur des allégations liées au terrorisme et d’autres charges. Les hommes seraient jugés par contumace.

La principale église orthodoxe d’Ukraine a déclaré mercredi qu’elle avait décidé de passer à un calendrier dans lequel Noël est célébré le 25 décembre, un mouvement qui l’éloigne de la Russie. Les chrétiens ukrainiens, dont la majorité sont orthodoxes, ont traditionnellement célébré Noël le 7 janvier aux côtés d’autres pays chrétiens à prédominance orthodoxe.