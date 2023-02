La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 349 de l’invasion

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les changements de personnel à la frontière et sur la ligne de front renforceront les efforts militaires de l’Ukraine au milieu de l’incertitude quant à l’avenir de son ministre de la Défense. “Nous renforçons nos postes de direction”, a déclaré Zelenskiy dans son discours de lundi soir. « Dans un certain nombre de régions, notamment celles frontalières ou de première ligne, nous nommerons des chefs ayant une expérience militaire. Ceux qui peuvent se montrer les plus efficaces pour se défendre contre les menaces existantes », a-t-il déclaré.

L’UE se prépare à une éventuelle visite de Zelenskiy à Bruxelles jeudi rencontrer les dirigeants du bloc et s’adresser au parlement, ont annoncé lundi des responsables. Le chef du Conseil européen, Charles Michel, a invité Zelenskiy à participer à un “futur sommet” des 27 pays de l’UE, a déclaré lundi son porte-parole. Zelenskiy est invité “à participer en personne” à un sommet de Bruxelles, a déclaré le porte-parole dans un tweet, ajoutant que, pour des raisons de sécurité, “aucune autre information ne sera fournie”.

La Russie a lancé cinq missiles et 12 attaques aériennes ainsi que 36 bombardements sur une période de 24 heuresfrappant des cibles du sud telles que Khersona déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes dans un communiqué lundi soir.

Les avions ukrainiens ont lancé neuf frappes sur une concentration des forces russes et deux positions anti-aériennes, Ça disait. Les rapports sur les champs de bataille n’ont pas pu être immédiatement vérifiés.

Des semaines de combats intenses ont continué à faire rage autour de la ville de Bakhmut et des villes voisines de Soledar et Vuhledar, Le bureau présidentiel de l’Ukraine a déclaré. L’Ukraine a déclaré lundi soir que les forces russes avaient entraîné des tirs de chars, de mortiers et d’artillerie à Bakhmut au cours des dernières 24 heures. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la Russie continuait de faire de petits progrès dans ses efforts pour encercler Bakhmut. “Alors que plusieurs voies d’approvisionnement alternatives à travers le pays restent disponibles pour les forces ukrainiennes, Bakhmut est de plus en plus isolé”, a déclaré le ministère sur Twitter.

Les forces russes tentent de lier les forces ukrainiennes aux combats dans la région orientale du Donbass, L’Ukraine a dit. Moscou y rassemblerait des troupes supplémentaires pour une offensive attendue dans les semaines à venir, ciblant peut-être la région de Louhansk. “Les batailles pour la région s’intensifient”, a déclaré Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de Donetsk. À Lougansk, son collègue gouverneur Serhiy Haidai a déclaré que les bombardements avaient diminué parce que “les Russes ont économisé des munitions pour une offensive à grande échelle”.

La zone ouest de la région de Louhansk est susceptible d’être au centre de toute nouvelle offensive russe, Kyrylo Budanov, a déclaré le chef du renseignement militaire ukrainien, qui a été pressenti pour prendre en charge le ministère de la Défense. Dans une interview avec le Financial Times, il a déclaré que l’offensive serait très probablement lancée par de “vraies brigades mécanisées” plutôt que par des réservistes mal entraînés et des mercenaires wagnériens qui ont subi de lourdes pertes lors des récentes batailles.

L’Ukraine a fait face à des températures aussi basses que -20 ° C cet hiver, tout en faisant face à une crise humanitaire alors que la Russie frappe des infrastructures civiles clés. Selon les recherches, les régions de Dnipro, Donetsk et Kharkiv sont particulièrement vulnérables. Certaines zones abritent des dizaines de milliers de personnes déplacées pendant l’hiver, alors que des infrastructures cruciales – y compris l’énergie et le logement – sont ciblées par des missiles et de l’artillerie russes.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti que le monde se dirigeait vers une “guerre plus large” contre l’Ukraine. S’adressant à l’Assemblée générale de l’ONU quelques semaines avant le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, António Guterres a déclaré : « Les perspectives de paix ne cessent de diminuer. Les chances d’une nouvelle escalade et d’un bain de sang ne cessent de croître.

Le projet de l’Allemagne de rassembler rapidement deux bataillons de chars Leopard 2 d’alliés européens et de les envoyer en Ukraine progresse plus lentement que prévu. Plusieurs États doivent encore décider s’ils peuvent épargner des véhicules de leurs propres stocks. En Europe, à part Berlin, seuls la Pologne et le Portugal ont jusqu’à présent fait des promesses concrètes de fournir des chars Leopard 2. Les soldats ukrainiens devraient commencer à s’entraîner sur les chars Leopard 2 en Allemagne et en Pologne à partir de cette semaine. “L’engagement de l’Allemagne tient”, a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement, Wolfgang Büchner.

La ministre de la Défense du Canada, Anita Anand, a partagé une image du premier char Leopard offert par le Canada arrivant en Pologne. “Aux côtés de nos alliés, nous formerons bientôt les forces armées ukrainiennes à l’utilisation de ces équipements”, a-t-elle tweeté.

Le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a proposé que son pays fournisse 75 milliards de couronnes norvégiennes (6,1 milliards de livres sterling) d’aide à l’Ukraine sur cinq ans. La moitié de l’aide en 2023 financera les besoins militaires de Kyiv tandis que le reste ira aux besoins humanitaires, bien que cette répartition puisse changer dans les années à venir, a-t-il déclaré. L’annonce intervient après que le gouvernement de Støre ait subi des pressions pour augmenter le soutien à l’Ukraine, après avoir gagné des milliards de dollars supplémentaires en revenus pétroliers et gaziers grâce à la guerre de la Russie.

Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Grossi, ne rencontrera pas le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite à Moscou cette semaine, dit le Kremlin. Grossi devrait rencontrer des responsables de la société russe d’énergie nucléaire Rosatom et du ministère des Affaires étrangères, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que Moscou s’attendait à un “dialogue de fond”.