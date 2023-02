La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 347 de l’invasion

L’Ukraine a annoncé qu’elle avait repoussé un nouvel assaut russe contre la ville orientale assiégée de Bakhmut samedi, alors qu’il subissait de nouveaux bombardements dans la région de Donetsk. Dans son allocution du soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a reconnu que la situation se durcissait. La Russie, a-t-il dit, « lançait de plus en plus de ses forces pour briser notre défense. C’est très difficile maintenant à Bakhmut, Vugledar, Lyman et dans d’autres régions », se référant aux villes de première ligne à l’est du pays.