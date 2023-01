La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 341 de l’invasion

Les bombardements russes de zones résidentielles dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont fait au moins trois morts et cinq blessés, ont déclaré les autorités locales. L’administration militaire régionale de Kherson a déclaré sur sa chaîne Telegram que les forces russes avaient pris pour cible un hôpital, une école, une gare routière, un bureau de poste, une banque et des bâtiments résidentiels lors d’une grève dimanche.

Un missile a touché un immeuble à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, tuant une personne et en blessant d’autres, selon le gouverneur régional. Oleh Synehubov a déclaré que le missile avait frappé le centre-ville dimanche.

L’armée ukrainienne et le groupe militaire privé russe Wagner prétendent tous deux contrôler la région de Blahodatne, dans l’est de la région de Donetsk. “Les unités des forces de défense ukrainiennes ont repoussé les attaques des occupants dans les zones de … Blahodatne … dans la région de Donetsk”, a rapporté l’armée ukrainienne, ajoutant que ses forces avaient également repoussé les attaques dans 13 autres colonies de la région de Donetsk. Wagner, désigné par les États-Unis comme organisation criminelle transnationale, a déclaré samedi sur l’application de messagerie Telegram que ses unités avaient pris le contrôle de Blahodatne.

Le président Tayyip Erdoğan a signalé que la Turquie pourrait accepter que la Finlande rejoigne l’OTAN sans la Suède, au milieu des tensions croissantes avec Stockholm. “Nous pouvons délivrer à la Finlande un message différent [on their Nato application] et la Suède seraient choquées de voir notre message. Mais la Finlande ne devrait pas commettre la même erreur que la Suède », a déclaré Erdoğan dans un discours télévisé diffusé dimanche. La Suède et la Finlande ont demandé l’année dernière d’adhérer à l’OTAN et ont besoin de l’approbation de tous les pays membres pour y adhérer. La Turquie et la Hongrie résistent.

Vladimir Poutine était ouvert aux contacts avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, bien qu’aucun appel téléphonique n’ait été programmé, a déclaré un porte-parole du Kremlin à l’agence de presse officielle Ria Novosti. Scholz a déclaré au quotidien berlinois Tagesspiegel : « Je reparlerai aussi à Poutine – parce qu’il est nécessaire de parler.

Kyiv et ses alliés occidentaux sont engagés dans des pourparlers “accélérés” sur la possibilité d’équiper l’Ukraine de missiles à longue portée et d’avions militaires, a déclaré un haut responsable du président ukrainien. Mykhailo Podolyak a déclaré que les partisans de l’Ukraine à l’ouest « comprennent comment la guerre se développe » et la nécessité de fournir des avions capables de couvrir les véhicules blindés promis par les États-Unis et l’Allemagne.

Des responsables militaires américains auraient exhorté le Pentagone à fournir des avions F-16 à l’Ukraine il est donc mieux à même de se défendre contre les missiles et les drones russes.

Olaf Scholz a réaffirmé dimanche que l’Allemagne n’enverrait pas d’avions de chasse. “Je ne peux que déconseiller d’entrer dans une guerre d’enchères constante en ce qui concerne les systèmes d’armes”, a déclaré Scholz dans une interview au journal Tagesspiegel. « Si, dès qu’une décision [on tanks] a été faite, le prochain débat commence en Allemagne, cela n’a pas l’air sérieux et sape la confiance des citoyens dans les décisions du gouvernement.

Le ministère russe de l’Éducation a fourni de plus amples détails sur les plans visant à inclure une formation militaire de base dans les écoles secondaires, selon les services de renseignement britanniques. Le ministère britannique de la Défense (MoD) a déclaré dimanche que le module “comprendra une formation avec des fusils d’assaut et des grenades à main de la série AK, des exercices militaires et des saluts”. Il a ajouté que les initiatives, qui devaient entrer en vigueur en septembre, étaient très probablement une “évocation délibérée de l’Union soviétique”, car une formation similaire avait eu lieu dans les écoles jusqu’en 1993.

Volodymyr Zelenskiy a intensifié sa campagne pour exclure les athlètes russes des Jeux de Paris 2024. Le président ukrainien a déclaré avoir envoyé une lettre à Emmanuel Macron, et permettre à la Russie de rivaliser reviendrait à montrer que “la terreur est en quelque sorte acceptable”.

L’Ukraine a imposé des sanctions contre 182 entreprises russes et biélorusses et trois individus, dans la dernière d’une série de mesures visant à bloquer les connexions de Moscou et de Minsk avec l’Ukraine. Les entreprises sanctionnées s’occupent principalement du transport de marchandises, de la location de véhicules et de la production de produits chimiques, selon la liste publiée par le Conseil national ukrainien de la sécurité et de la défense.