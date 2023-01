La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 340 de l’invasion

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré avant le sommet UE-Ukraine la semaine prochaine que L’Ukraine bénéficiait du soutien inconditionnel du bloc et devait l’emporter contre les attaques russes pour défendre les valeurs européennes. « Nous nous tenons aux côtés de l’Ukraine sans aucun si ni aucun. L’Ukraine se bat pour nos valeurs communes, elle se bat pour le respect du droit international et pour les principes de la démocratie et c’est pourquoi l’Ukraine doit gagner cette guerre.

Une frappe russe a tué samedi trois personnes dans un quartier résidentiel de la ville de Kostiantynivka, dans l’est de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Quatorze autres personnes ont été blessées dans l’attaque, qui a également endommagé quatre immeubles d’habitation et un hôtel. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie a mené des attaques contre Konstantynivka avec plusieurs lance-roquettes.

La Russie a accusé l’armée ukrainienne d’avoir délibérément frappé un hôpital samedi dans une zone russe de l’est de l’Ukraine. Il a déclaré qu’une frappe avait tué 14 personnes et blessé 24 patients et membres du personnel médical. La frappe a touché un hôpital de la colonie russe de Novoaidar et a été menée à l’aide d’un système de lancement de fusée Himars fourni par les États-Unis, a déclaré le ministère russe de la Défense. Les affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante, a rapporté AP.

Kyiv et ses alliés occidentaux sont engagés dans des pourparlers “accélérés” sur la possibilité d’équiper l’Ukraine de missiles à longue portée et d’avions militaires, a déclaré un haut responsable du président ukrainien, a rapporté AP. Mykhailo Podolyak, conseiller de Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que les partisans de l’Ukraine à l’ouest « comprennent comment la guerre se développe » et la nécessité de fournir des avions capables de couvrir les véhicules de combat blindés que les États-Unis et l’Allemagne ont promis.

L’Ukraine a déclaré vendredi qu’il faudrait environ six mois à ses pilotes pour s’entraîner au combat dans des avions de chasse occidentaux comme les F-16 américains, alors que Kyiv intensifie sa campagne pour sécuriser les avions de guerre de quatrième génération. L’Ukraine a reçu un énorme coup de pouce cette semaine lorsque l’Allemagne et les États-Unis ont annoncé leur intention de fournir des chars lourds à Kyiv, qui espère maintenant que l’Occident fournira également des missiles à longue portée et des avions de combat.

La Corée du Nord a dénoncé samedi les promesses américaines de chars de combat, affirmant que Washington “franchissait davantage la ligne rouge” pour gagner l’hégémonie par la guerre par procuration, a rapporté Reuters citant le média d’État KCNA. La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a fait ces remarques dans un communiqué, affirmant que la Corée du Nord « se tiendrait dans la même tranchée » que la Russie contre les États-Unis.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, tiendra une réunion avec Lynne Tracy, le nouvel ambassadeur américain à Moscou, au début de la semaine prochaine, a rapporté l’agence de presse RIA.