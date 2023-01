La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 336 de l’invasion

Les États-Unis semblent prêts à lancer un processus qui finirait par envoyer des dizaines de leurs chars de combat M1 Abrams en Ukraine, ont rapporté les médias américains.dans un renversement qui pourrait avoir des implications importantes pour les efforts de Kyiv pour repousser les forces russes.

Cette décision fait suite à des informations publiées mardi selon lesquelles Berlin a succombé à d’énormes pressions internationales et nationales et s’apprêtait à annoncer qu’elle enverrait des chars de fabrication allemande en Ukraine.et permettre aux autres pays de faire de même.

La décision devrait être prise officiellement mercredi et le chancelier allemand, Olaf Scholz, devrait être interrogé au Bundestag. le matin dans un débat susceptible d’être dominé par la décision char.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il était convaincu que l’alliance trouverait bientôt une solution, après avoir rencontré le ministre allemand de la Défense. “En ce moment charnière de la guerre, nous devons fournir des systèmes plus lourds et plus avancés à l’Ukraine, et nous devons le faire plus rapidement”, a déclaré Stoltenberg.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré mardi que Kyiv avait besoin d’alliés pour décider s’ils fourniraient des chars modernes pour renforcer la défense du pays contre la Russie. Zelenskiy a déclaré que le problème n’était pas de cinq, 10 ou 15 chars, car les besoins de l’Ukraine sont plus importants, mais de prendre des décisions finales sur les livraisons réelles. “Lorsque les décisions importantes nécessaires seront prises, nous serons heureux de vous remercier pour chaque décision importante”, a déclaré Zelenskiy.

En Ukraine, quinze hauts responsables ont quitté leur poste depuis samedi, dont six ont fait l’objet d’allégations de corruption portées contre eux par des journalistes et les autorités anti-corruption ukrainiennes. Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a déclaré mardi qu’il avait demandé lundi à Zelenskiy de le relever de ses fonctions dans le cadre de la vague de démissions et de limogeages du gouvernement.

Le vice-ministre de la Défense Vyacheslav Shapovalov, responsable de l’approvisionnement des troupes en nourriture et en équipement, a également démissionné, citant des «accusations de corruption» des médias qui, selon lui et le ministère, sont sans fondement. Le procureur général adjoint Oleksiy Symonenko a été démis de ses fonctions et deux vice-ministres ont démissionné du ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires.

Cinq gouverneurs régionaux sont également démis de leurs fonctions : Valentyn Reznichenko, de Dnipropetrovsk, Oleksandra Starukha de Zaporizhzhia, Oleksiy Kuleba de Kyiv, Dymtro Zhivytskyi, de Sumy et Yaroslav Yanushevich, de Kherson. Kherson et Zaporizhizhia sont deux des régions d’Ukraine que la Fédération de Russie a prétendu annexer.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a réglé son horloge apocalyptique, destiné à illustrer les risques existentiels pour le monde, à 90 secondes avant minuit, le plus proche de minuit que l’horloge ait jamais été depuis son introduction en 1947. C’est “en grande partie” à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont-ils déclaré.

L’Ukraine a suffisamment de réserves de charbon et de gaz pour les mois restants de l’hiver malgré les attaques russes répétées contre son système énergétique, a déclaré le Premier ministre Denys Shmyhal.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a signalé une éventuelle pause dans les discussions avec la Turquie sur les ambitions finlandaises de rejoindre l’OTAN aux côtés de la Suède, qui, selon lui, est due à la pression des prochaines élections en Turquie.

Les partisans du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny se sont réunis mardi pour une manifestation à Berlin pour souligner les conditions de détention en Russie dans lesquelles il est détenu.

La Russie ne prévoit pas de reconstruire l’aciérie d’Azovstal à Marioupol qui ont été le théâtre de bombardements intensifs au cours des premières semaines de l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière.