La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 332 de l’invasion

La Russie a affirmé avoir capturé un village dans l’est de l’Ukraine dans le cadre de sa poussée de plusieurs mois vers la ville de Bakhmut. Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que Klishchiivka, à 9 km au sud de Bakhmut, avait été “libérée”. L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Les responsables ukrainiens n’ont fait aucun commentaire immédiat. Les forces russes par procuration dans la République populaire autoproclamée de Donetsk ont ​​déclaré plus tôt qu’elles avaient pris le contrôle de Klishchiivka.

Les responsables américains ont commencé à pousser les Ukrainiens à détourner l’attention de Bakhmut et à se concentrer sur la préparation d’une offensive dans le sud. L’administration de Joe Biden pense qu’il existe un fort potentiel pour que les Russes finissent par pousser les forces ukrainiennes hors de la ville très disputée, qui a connu certains des combats les plus intenses de la guerre à ce jour. Le service de renseignement extérieur allemand, le BND, serait également alarmé par les pertes subies par l’armée ukrainienne à Bakhmut.

L’Allemagne a refusé de prendre une décision sur l’opportunité de donner des chars Leopard 2 à l’Ukraine lors d’un sommet international spécial tenu à Ramstein. On avait espéré en Europe et aux États-Unis que l’Allemagne autoriserait au moins la réexportation de Léopards appartenant à des pays comme la Pologne et la Finlande, mais malgré des jours de plaidoirie, le nouveau ministre de la Défense de Berlin a déclaré qu’aucune décision finale n’avait été prise.