La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 328 de l’invasion

Plus de 7 000 civils ont été tués en Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin en février dernier, a annoncé lundi le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH). Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré avoir confirmé la mort de 7 031 civils, mais estime que le nombre réel de victimes est “considérablement plus élevé” compte tenu de la corroboration en cours de nombreux rapports et de l’inaccessibilité des zones où se déroulent des combats intenses.

La Russie et l’Ukraine ont travaillé sur un important accord d’échange de prisonniers qui comprendra 1 000 personnes au total, a déclaré lundi le médiateur turc Seref Malkoc. La commissaire russe aux droits de l’homme Tatyana Moskalkova et son homologue ukrainien Dmytro Lubinets se sont rencontrés la semaine dernière en marge d’une conférence internationale des médiateurs à Ankara.

La Grande-Bretagne enverra un escadron de chars Challenger 2 en Ukraine pour aider à repousser l’invasion russe, a confirmé le secrétaire à la Défense, Ben Wallace. Présentant les détails au parlement britannique, Wallace a décrit le soutien militaire comme “le paquet de puissance de combat le plus important à ce jour pour accélérer le succès ukrainien”.

Cette annonce fait du Royaume-Uni la première puissance occidentale à fournir aux Ukrainiens des chars de combat principaux, qui seraient utilisés pour aider à former les troupes ukrainiennes, et exerceront une pression supplémentaire sur l’Allemagne pour qu’elle approuve une livraison plus large des véhicules cette semaine. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a exhorté l’Allemagne à autoriser la fourniture de chars Leopard à l’Ukraine, ajoutant que cette décision pourrait débloquer le soutien d’autres pays.

L’Allemagne devrait prendre des “actions décisives” et envoyer “toutes sortes d’armes” à l’Ukraine pour aider ses troupes à se défendre contre l’invasion russe, Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a dit. Morawiecki, s’exprimant au parlement, a implicitement critiqué la chancelière allemande, Olaf Scholzpour sa réticence à fournir à Kyiv des armes plus lourdes.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et son homologue néerlandais, Wopke Hoekstra, ont condamné l’expulsion par les Russes de milliers d’enfants ukrainiens. La Russie “doit rendre compte de l’endroit où se trouvent ces enfants”, a déclaré Baerbock lors d’une conférence de presse conjointe avec Hoekstra, qui a déclaré que cette “politique russe délibérée” “déchirait les familles et traumatisait les enfants”.

La Russie a effectué samedi deux tirs massifs de roquettes sur l’Ukraine, dévastant un immeuble d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le centre-sud, où au moins 40 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a écrit lundi le responsable municipal Gennadiy Korban sur Telegram. 75 personnes ont été blessées dans la frappe, dont 14 enfants, a-t-il précisé. Parmi les victimes de l’attaque figuraient une jeune fille de 15 ans, le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans son dernier discours nocturne.

La Russie et la Biélorussie ont commencé ce matin des exercices aériens conjoints, faisant craindre à Kyiv et à l’ouest que Moscou puisse utiliser son allié pour lancer une nouvelle offensive terrestre en Ukraine. Selon un communiqué publié sur le compte Telegram du ministère biélorusse de la Défense, des unités des forces aérospatiales russes sont arrivées sur les aérodromes biélorusses tard dimanche soir. Peu après 8 heures du matin, heure locale, le ministère a déclaré que les tâches d’entraînement au combat prévues avaient commencé.

La Russie a lancé une attaque contre la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, dans la nuit, blessant des civils et détruisant des infrastructures résidentielles, selon les responsables régionaux. Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président de l’Ukraine, a déclaré : « Les occupants ont lancé une attaque à la roquette sur le centre régional. La roquette a touché à côté d’un immeuble de cinq étages. Cinq personnes, dont deux enfants âgés de 9 et 15 ans, ont été blessées par des éclats de verre. Les enfants ont été hospitalisés.

Le président Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan se sont entretenus par téléphone lundi où ils ont évoqué le conflit en Ukraine, selon les lectures de l’appel des deux côtés. Les deux hommes ont discuté de la question d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine, a indiqué le Kremlin, ainsi que de l’exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire et des moyens de débloquer les exportations d’engrais et de produits alimentaires de la Russie.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’Ukraine pourrait bientôt s’attendre à davantage de livraisons d’armes lourdes en provenance des pays occidentaux. Les alliés occidentaux envisageront d’envoyer des chars de combat à Kyiv avant une réunion à Ramstein en Allemagne vendredi, où les gouvernements devraient annoncer leurs dernières promesses de soutien militaire.