Le président Vladimir Poutine a déclaré à la télévision d’État russe que ce qu’il appelle «l’opération militaire spéciale» en Ukraine a pris un élan positif. “La dynamique est positive”, a-t-il déclaré à la télévision d’État Rossiya 1. “Tout se développe dans le cadre du plan du ministère de la défense et de l’état-major.” Poutine a déclaré qu’il espérait que les soldats remporteraient plus de victoires après que la Russie ait revendiqué le contrôle de la ville minière de sel de l’est de l’Ukraine, Soledar – une affirmation contestée par Kyiv.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que “le moment est venu d’accélérer et d’aller de plus en plus vite” pour apporter à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin. Dans un chronique pour le tabloïd britannique The Sun on SundayJames Cleverly écrit que l’armée russe est sur la défensive et que le moral de ses troupes est pitoyable, blâmant “l’état chaotique de la logistique militaire russe”.