La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 326 de l’invasion

La Russie a mené deux attaques massives à la roquette contre l’Ukraine samedi, dévastant un immeuble à Dnipro et laissant au moins 12 morts et bien d’autres blessés, dont au moins une douzaine d’enfants. Les efforts de sauvetage se poursuivaient dimanche dans la ville du centre-sud. Au moins une personne a également été tuée lors d’une frappe distincte contre un quartier résidentiel de la ville voisine de Kryvyi Rih. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que les cibles étaient l’infrastructure énergétique du pays.

Le Premier ministre britannique a confirmé que le pays fournirait des chars à l’Ukraine pour aider les forces de Kyiv à « repousser les troupes russes ». Downing Street a déclaré que Rishi Sunak avait fait cette promesse lors d’un appel samedi matin avec le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, et que Sunak avait proposé des chars Challenger 2 et des systèmes d’artillerie supplémentaires en signe de “l’ambition du Royaume-Uni d’intensifier son soutien à l’Ukraine”. L’ambassade de Russie en Grande-Bretagne a déclaré que cette décision ne ferait qu'”intensifier” le conflit.

Quatre explosions ont été entendues dans le centre de Kyiv samedi matin. Pour la première fois depuis que la Russie a lancé des attaques régulières de missiles et de drones sur la capitale à l’automne, les sirènes des raids aériens ont retenti après l’attaque. Jusqu’à présent, les sirènes retentissaient 10 à 90 minutes avant une attaque, laissant aux habitants le temps de se mettre à l’abri.

Des alertes de raid aérien ont également été émises dans tout le pays , y compris dans les grandes villes de Kherson et Lviv. Des alertes ont également été émises pour les régions de Kharkiv, Donestk, Dnipropetrovsk et une dizaine d’autres.

L’Ukraine a appelé ses alliés à lui apporter plus de soutien après que ses troupes aient subi de lourdes pertes lors des combats à Soledar et Bakhmut Ces derniers mois. La Russie a déclaré vendredi que ses forces avaient pris le contrôle de Soledar dans l’est de l’Ukraine, sa première revendication de victoire depuis des mois de revers sur le champ de bataille, tandis que Kyiv a déclaré que des combats acharnés se poursuivaient dans la ville. “Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de plus d’équipements militaires, d’équipements lourds”, a déclaré Andriy Yermak, le chef du bureau présidentiel ukrainien, a rapporté l’Agence France-Presse.