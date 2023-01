La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 325 de l’invasion

L’Ukraine a nié l’affirmation de la Russie selon laquelle les forces de Poutine auraient capturé Soledar. Vendredi, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient pris le contrôle total de la ville minière de sel. Les responsables ukrainiens ont nié l’affirmation russe, suggérant qu’ils tenaient toujours bon et contre-attaquaient, le porte-parole militaire ukrainien Serhii Cherevatyi faisant état de “batailles en cours”.

Soledar est « Verdun pour le 21e siècle » selon un haut responsable ukrainien. Andriy Yermak, chef du bureau du président de l’Ukraine, a comparé la lutte pour la ville à la bataille la plus longue et la plus sanglante de la Première Guerre mondiale.