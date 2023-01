La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 322 de l’invasion

Les forces russes ont entraîné des tirs de chars, de mortiers et d’artillerie sur Avdiivka ont indiqué les forces armées ukrainiennes, un deuxième foyer pour la Russie au sud de Bakhmut et non loin de la ville de Donetsk, détenue par des mandataires russes depuis 2014.

Les tirs d’artillerie de la Russie en Ukraine ont chuté de façon spectaculaire par rapport à leur niveau record du temps de guerre, dans certains endroits jusqu’à 75 %, selon des responsables américains et ukrainiens. La baisse des bombardements est une preuve supplémentaire de la position de plus en plus faible de la Russie sur le champ de bataille près d’un an après son invasion, ont déclaré des responsables à CNN. Les responsables n’ont pas donné d’explication claire ou unique derrière la baisse frappante des tirs d’artillerie.