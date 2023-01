La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 318 de l’invasion

Les États-Unis fourniront un nouveau programme d’aide à l’armement pour l’Ukraine et ses voisins d’une valeur de plus de 3,75 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling), la Maison Blanche a annoncé, y compris pour la première fois plusieurs dizaines de véhicules de combat Bradley. Le paquet comprend un prélèvement de 2,85 milliards de dollars sur les stocks du Pentagone qui sera envoyé directement à l’Ukraine et 225 millions de dollars de financement militaire étranger pour renforcer la capacité à long terme et soutenir la modernisation de l’armée ukrainienne, a déclaré la Maison Blanche.

Un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures en Ukraine déclaré par le président russe Vladimir Poutine est entré en vigueur vendredi. Le cessez-le-feu sur “toute la ligne de contact” se poursuivra jusqu’à samedi en fin de journée, a rapporté la première chaîne de télévision publique russe. L’ordre du président russe est intervenu après que le patriarche Kirill, chef de l’église orthodoxe en Russie, a appelé à un cessez-le-feu et à une trêve de Noël en Ukraine pour permettre aux orthodoxes d’assister aux offices.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rejeté la proposition de cessez-le-feu de la Russie, qui, selon de nombreux observateurs, vise à permettre aux soldats russes de se reposer. Le président ukrainien a affirmé que son objectif était d’arrêter la progression des forces ukrainiennes à Donetsk et dans la région orientale du Donbass et de faire venir davantage de forces de Moscou.

Le président américain Joe Biden a déclaré que Poutine “essayait de trouver de l’oxygène” en faisant flotter le cessez-le-feu, notant que le dirigeant russe n’a pas mis en œuvre la pause le 25 décembre, que de nombreux Ukrainiens orthodoxes célèbrent, ou au Nouvel An. L’annonce de Poutine était probablement une opération d’information destinée à nuire à la réputation de l’Ukraine, selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War.

Des échanges d’artillerie ont pilonné des villes meurtries par la guerre dans l’est de l’Ukraine malgré la déclaration de cessez-le-feu de Poutine. Des bombardements sortants et entrants dans la ville de Bakhmut, en première ligne, ont été entendus après que la trêve unilatérale était censée avoir commencé, a rapporté l’Agence France-Presse. Les forces russes ont également frappé la ville de Kramatorsk dans la région orientale de Donetsk, a indiqué l’administration présidentielle ukrainienne, ainsi que la ville de front de Kurakhove, où des bâtiments résidentiels et un établissement médical ont été endommagés.

Les troupes russes ont ouvert le feu 14 fois dans la région de Louhansk au cours des trois premières heures du cessez-le-feu unilatéral de Moscoua déclaré le gouverneur de la région de l’est de l’Ukraine, Serhiy Haidai.

La Russie a accusé les troupes ukrainiennes d’avoir bombardé ses positions militaires dans la région occupée de Donetsk juste au moment où le cessez-le-feu déclaré par Moscou est entré en vigueur. Des responsables russes installés dans la République populaire autoproclamée de Donetsk ont ​​publié sur Telegram que “six obus de calibre 155 mm ont été tirés” par “des canons d’artillerie de l’OTAN de 155 mm”, a rapporté l’agence de presse russe Tass.

Les services de renseignement militaire ukrainiens ont affirmé que la Russie s’apprêtait à ordonner la mobilisation de 500 000 conscrits en janvier en plus des 300 000 qu’il a appelés en octobre. Vadym Skibitsky, chef adjoint du renseignement militaire ukrainien, a déclaré que l’Ukraine pensait que les conscrits feraient partie d’une série d’offensives russes au printemps et en été dans l’est et le sud du pays.