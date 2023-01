La guerre russo-ukrainienne en un coup d’œil : ce que l’on sait du jour 313 de l’invasion

Kyiv a été touchée par une “attaque aérienne” tôt lundi avec des débris d’un drone détruit blessant une personne, a déclaré le maire de la ville. Des sirènes de raid aérien ont été annoncées juste avant minuit et des explosions ont été signalées dans le district de Desnianskiy, au nord-est de la capitale, avec un homme de 19 ans transporté à l’hôpital. L’administration militaire de la ville a signalé que 12 cibles aériennes avaient été abattues par la défense aérienne ukrainienne dans la nuit de lundi.

Le commandement militaire régional de l’Ukraine dans l’est du pays a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit neuf drones Shahed de fabrication iranienne sur les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhzhia aux premières heures de lundi. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a ajouté que « 45 ‘Shaheds’ ont été abattus la première nuit de l’année », dans son discours du lundi soir.

Les plus hauts responsables ukrainiens de la défense ont déclaré qu’ils pensaient que la Russie tenterait une deuxième invasion depuis le nord dans les deux prochains mois., en utilisant des troupes qui s’entraînent depuis trois mois depuis leur mobilisation en octobre. Mais les forces ukrainiennes qui défendent la frontière disent que les Russes ne pourront pas percer comme ils l’ont fait en février, lorsque la région de Soumy n’avait pas de lignes défensives. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, et le commandant en chef de ses forces armées, Valeriy Zaluzhnyi, ont désigné février comme une période possible pour une tentative de réinvasion.