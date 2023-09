La guerre russo-ukrainienne en un coup d’oeil : ce que l’on sait au 561ème jour de l’invasion

Au moins 17 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 32 ​​autres blessées après qu’une roquette russe a frappé un marché en plein air très fréquenté de la ville ukrainienne de Kostiantynivka., selon les responsables ukrainiens. Des vidéos des suites de l’attaque, l’une des frappes les plus meurtrières en Russie depuis des mois, montraient des incendies faisant rage dans des bâtiments détruits et des soldats emportant des sacs mortuaires.