La guerre russo-ukrainienne en direct

Le commandant adjoint de la campagne russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, a dit aux combattants de Wagner d’obéir au président Vladimir Poutine, d’accepter les commandants de Moscou et de retourner dans leurs bases.

La chaîne publique 1 a fait irruption dans la programmation régulière d’un bulletin d’information spécial. Dans un court message, la présentatrice de nouvelles la plus connue du pays, Yekaterina Andreyeva, a qualifié de fausses les affirmations de Prigozhin d’une attaque militaire russe contre ses combattants Wagner et a ajouté qu’une affaire pénale avait été ouverte contre le chef mercenaire.

Voici un profil de janvier de Yevgeny Prigozhin, un ancien vendeur de hot-dogs qui a fondé le groupe Wagner.

Maintenant, les critiques de plus en plus effrontées de Prigozhin ont conduit certains à se demander où pourrait se situer le plafond de ses ambitions.

« Les gens du FSB sont furieux contre lui et le voient comme une menace pour l’ordre constitutionnel », a déclaré une source de l’élite politique russe. « Il a ce grand groupe militaire non contrôlé par l’État, et après la guerre, ils voudront leurs récompenses, y compris les récompenses politiques. »

D’autres se demandent si Prigozhin n’est peut-être pas allé trop loin. Ses rages répétées contre le ministère de la Défense pour avoir tenté de «voler» sa victoire à Soledar ont parfois ressemblé plus à de la faiblesse qu’à de la force. Après tout, les initiés disent que Wagner compte sur le soutien logistique et du renseignement du ministère de la Défense pour poursuivre ses combats, et que Prigozhin compte sur la faveur continue de Poutine pour opérer.

L’homme d’affaires qui a connu Prigozhin dans les années 1990, en regardant son ancien associé aujourd’hui, était certain d’une chose : Prigozhin n’a pas d’interrupteur.

« Il comprend que beaucoup le détestent dans le système… donc il sait que s’il arrête, ça pourrait être la fin pour lui. Il n’a pas le choix. Il ne peut pas reculer.

