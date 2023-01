La guerre russo-ukrainienne en direct : Zelenskiy signale d’autres changements dans la purge de la corruption ; Un groupe de défense allemand propose d’envoyer des chars si nécessaire

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lors de sa visite en Afrique du Sud lundi que l’Ukraine rejetait les pourparlers de paix et que plus cela se poursuivait, plus il serait difficile de résoudre le conflit. Lavrov a rencontré le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, lors d’un voyage que certains partis d’opposition et la petite communauté ukrainienne d’Afrique du Sud ont condamné comme insensible. L’armée sud-africaine devrait organiser un exercice militaire conjoint avec la Russie et la Chine sur sa côte est du 17 au 27 février.