Bienvenue à notre couverture en direct de la guerre en Ukraine. C’est Mark Gerts avec le dernier. Nos top stories ce matin :

Un pétrolier russe a été touché par des drones ukrainiens dans le détroit de Kertch, selon des responsables russes. L’attaque a brièvement interrompu la circulation sur le pont de Kertch, qui relie la Crimée occupée par la Russie au continent russe.

Le Moscow Times a identifié le navire comme étant le chimiquier SIG, qui fait l’objet de sanctions américaines pour avoir fourni du carburéacteur aux forces russes en Syrie.

Pendant ce temps, le chef de la délégation ukrainienne a déclaré que les pourparlers pour trouver un règlement pacifique pour mettre fin à la guerre qui commence en Arabie saoudite ce week-end seront difficiles.

L’Ukraine et ses alliés espèrent que la réunion à Djeddah des conseillers à la sécurité nationale et d’autres hauts responsables d’environ 40 pays – mais pas de Russie – conviendra des principes clés sur la manière de mettre fin à la guerre.

Nous en aurons plus sur ces histoires sous peu. Autre part:

Un navire de débarquement russe a été heurté et désactivé dans le port de la mer Noire de Novorossiysk par un bateau ukrainien sans pilote, connu sous le nom de drone marin, a déclaré Kyiv. L’Olenegorsky Gornyak de 112 mètres de la Flotte du Nord russe, qui a été utilisé pour transporter des troupes et du matériel militaire dans les ports ukrainiens occupés, aurait été suffisamment endommagé pour avoir été mis hors combat.

Les images de la caméra embarquée ont semblé confirmer le succès de l’attaque nocturne contre le navire. Des images d’un navire de guerre russe incliné sur le côté sont apparues peu de temps après la frappe et des images ont été publiées par l’agence de presse Unian du chef du drone marin semblant le montrer se déplaçant furtivement à travers la mer Noire vers le navire et le frappant en son centre. Les images satellite semblent également montrer un navire de débarquement russe qui fuit du pétrole alors qu’il est amarré dans un port de la mer Noire.

La banque américaine JP Morgan a cessé cette semaine de traiter les paiements pour la Banque agricole russe, a annoncé vendredi la Russie. JP Morgan avait géré certains paiements d’exportation de céréales russes au cours des derniers mois avec les assurances de Washington. Cependant, cette coopération s’est arrêtée cette semaine, a annoncé vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. « Le canal direct entre la Banque agricole russe et JP Morgan… a été fermé le 2 août », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, citée par les médias russes.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est rendu dans une zone de combat en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et rencontrer des officiers supérieurs de l’armée, a annoncé vendredi l’armée. Choïgou a obtenu une mise à jour sur la situation sur le front et « a remercié les commandants et les soldats … pour le succès des opérations offensives » à Lyman, dans l’est de l’Ukraine, a-t-il ajouté, sans mentionner quand la visite a eu lieu.

À la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré qu’il avait « enfin » obtenu l’accès demandé il y a un mois et qu’il n’avait trouvé aucun explosif après des allégations de mines posées autour de l’infrastructure.

Un tribunal russe a prolongé la peine de prison d’Alexei Navalny de 19 ans et l’a condamné à un régime spécial avec les conditions de détention les plus dures du pays. Navalny a été reconnu coupable de six chefs d’accusation, dont incitation et financement de l’extrémisme, création d’une ONG illégale, réhabilitation du nazisme et incitation d’enfants à des actes dangereux. Lui et ses partisans ont rejeté les accusations comme étant politiquement motivées.

Un associé de Navalny qui travaillait pour sa chaîne YouTube a également été jugé vendredi devant un tribunal de Moscou. Daniel Kholodny, un technicien de télévision, a été reconnu coupable d’avoir organisé un groupe extrémiste et condamné à huit ans de prison, a rapporté le journal russe Novaya Gazeta.

La tension diplomatique entre la Pologne et la Biélorussie s’est intensifiée lorsque Varsovie a affirmé que deux hélicoptères biélorusses avaient violé son espace aérien international mardi. Le service de sécurité ukrainien SBU a également accusé la Russie de préparer une attaque « sous fausse bannière » contre la raffinerie de pétrole de Mozyr en Biélorussie afin d’entraîner la Biélorussie dans la guerre en Ukraine.

Le candidat républicain à la présidentielle Chris Christie s’est rendu en Ukraine vendredi et a rencontré le président Volodymyr Zelenskiy dans une tentative de souligner le soutien américain à Kiev par l’une des personnes qui se portent candidates pour être le prochain président républicain des États-Unis.