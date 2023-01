La guerre russo-ukrainienne en direct: “l’essentiel est maintenant la vitesse et le volume”, déclare Zelenskiy alors que les alliés s’engagent pour les chars

Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct de la guerre en Ukraine. Je m’appelle Helen Sullivan et je vous présenterai les derniers développements au cours des prochaines heures.

Notre principale histoire ce matin : le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a salué la promesse de chars modernes pour l’Ukraine « d’extrêmement bonne nouvelle pour le pays » dans son discours du soir, mais a ajouté que « l’essentiel maintenant est la vitesse et le volume. La vitesse d’entraînement de nos militaires, la vitesse de fourniture de chars à l’Ukraine et le volume de soutien des chars.

Voici les autres principaux développements récents.

Joe Biden a approuvé l’envoi de 31 chars M1 Abrams en Ukraine. Les États-Unis avaient résisté à fournir leurs propres chars M1 Abrams, invoquant des problèmes de maintenance et de logistique avec les véhicules de haute technologie. Auparavant, le président américain s’était entretenu par téléphone avec les dirigeants français Emmanuel Macron, allemand Olaf Scholz, italien Giorgia Meloni et britannique Rishi Sunak. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a remercié Biden pour cette “décision puissante” et l’a décrite comme “une étape importante sur la voie de la victoire”.

L’Allemagne a confirmé qu’elle mettrait 14 chars Leopard 2A6 à la disposition de l’effort de guerre de l’Ukraine. Le chancelier, Olaf Scholz, a également déclaré que son gouvernement prévoyait d’envoyer un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine au-delà des chars. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a salué la décision et a déclaré qu’il était “sincèrement reconnaissant” à Scholz.

La clé de la fourniture de chars pour la défense de l’Ukraine contre la Russie était la rapidité et un nombre suffisant, Zelenskiy a déclaré mercredi. “La clé est maintenant la vitesse et les volumes. Rapidité dans la formation de nos forces, rapidité dans la fourniture de chars à l’Ukraine. Les chiffres du soutien des chars », a-t-il déclaré dans son discours vidéo nocturne.

En acceptant d’envoyer les Abrams, les États-Unis sont en mesure de répondre à la demande de Scholz d’un engagement américain mais sans avoir à envoyer les chars immédiatement. Dans des déclarations publiques, Washington et Berlin avaient nié tout lien entre leurs décisions respectives, bien que les médias aient déclaré que des responsables allemands avaient clairement indiqué en privé que les Léopards étaient conditionnels à ce que les États-Unis prennent un engagement similaire.

L’Allemagne approuvera également d’autres pays européens fournissant des chars Leopard 2 de fabrication allemande à partir de leur propre stock. La Finlande, l’Espagne et les Pays-Bas apporteront le même modèle, selon les médias allemands. Un deuxième bataillon sera composé de chars Leopard 2A4 de Pologne et de Norvège.

L’offre de l’Allemagne a suscité des appels pour plus d’armures lourdes par le gouvernement ukrainien. Zelenskiy et ses ministres cherchent également à briser un « tabou » sur la fourniture de jets tels que les F16 fabriqués aux États-Unis. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il avait parlé au ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, d’une aide militaire supplémentaire, y compris des avions de chasse, une demande qui a été adressée à plusieurs reprises aux alliés de l’OTAN sans succès.

L’ambassade de Russie en Allemagne a accusé Berlin de porter le conflit en Ukraine “à un nouveau niveau de confrontation”. La décision d’approuver la livraison de chars Leopard à l’Ukraine signifie le “refus définitif” du gouvernement allemand “de reconnaître sa “responsabilité historique” envers Moscou, a déclaré l’ambassadeur Sergei Nechayev dans un communiqué.

Le Kremlin a minimisé l’impact que les chars occidentaux auront, disant que l’aide militaire à l’Ukraine « brûlerait comme tout le reste ». Dans des remarques aux journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié le transfert prévu des chars Leopard 2 et Abrams à l’armée ukrainienne de “plan raté”.

Le porte-parole militaire ukrainien, Serhiy Cherevatyi, a déclaré que les forces ukrainiennes se sont retirées de la ville orientale de Soledar dans la région de Donetsk, selon la chaîne de télévision publique Suspilne. Le retrait des forces a été effectué “afin de préserver la vie des militaires”, a-t-il précisé. Ses commentaires sont la première confirmation ukrainienne de la capture de Soledar par les forces russes.

Une personne a été tuée dans l’oblast de Kherson en raison de bombardements russes, six autres ont été blessées, 10 autres ont été blessées dans l’oblast de Donetsk, selon la chaîne de télévision publique ukrainienne Suspilne.. Il a indiqué qu’au cours des dernières 24 heures, la Fédération de Russie a effectué quatre frappes de missiles et 26 frappes aériennes, ainsi que plus de 100 bombardements à partir de systèmes de lance-roquettes multiples en Ukraine.