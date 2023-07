La guerre russo-ukrainienne en direct : les commandants libérés de Marioupol sont accueillis chez eux ; Biden se dirige vers l’Europe

Huit personnes ont été tuées et 13 blessées samedi à Lyman, dans l’est de l’Ukraine, après que la ville a été la cible de tirs de roquettes russes , a déclaré le ministère ukrainien de l’Intérieur. « Jusqu’à présent, nous connaissons environ huit morts (…) Le nombre de blessés est passé à 13 personnes », a déclaré le ministère sur les réseaux sociaux. Les grèves ont frappé vers 10 heures, heure locale, à deux intersections très fréquentées par les piétons. Un immeuble résidentiel, une annexe d’une imprimerie et trois voitures ont été incendiés lors de l’attaque, a indiqué le ministère.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a réitéré que le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit les armes à sous-munitions, après que les États-Unis ont accepté de fournir à l’Ukraine les armes controversées. « Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée », a déclaré Sunak. Le président américain, Joe Biden, a été condamné par des groupes de défense des droits de l’homme pour avoir accepté d’envoyer les armes, un collègue démocrate qualifiant la décision de « inutile et de terrible erreur ».