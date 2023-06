La guerre russo-ukrainienne en direct : la contre-offensive voit les premiers « résultats localisés », selon Kiev ; L’enquête de la CPI sur la catastrophe du barrage de Kakhovka « a commencé »

Le ministre russe de la Défense a décerné des médailles aux soldats après que Moscou a déclaré que ses forces avaient détruit quatre chars Leopard de fabrication allemande et cinq véhicules de combat Bradley de fabrication américaine tout en repoussant une contre-offensive ukrainienne. Sergueï Choïgou a été montré à la télévision d’État en train de décerner dimanche l’étoile d’or Héros de la Russie, la plus haute distinction militaire russe, aux soldats qui ont déclaré avoir détruit des chars et des véhicules blindés ennemis.

Un citoyen américain arrêté en Russie pour trafic de drogue cette semaine est un ancien combattant et musicien qui vit à Moscou depuis près d’une décennie. Travis Michael Leake et une amie, Valeria Grobanyuk, ont été arrêtés lors d’un raid antidrogue susceptible d’attiser davantage les tensions entre Washington et Moscou. « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici », a déclaré un homme filmé et identifié par les médias d’État russes comme étant Leake. « Je n’admets pas ma culpabilité. »