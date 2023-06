La guerre russo-ukrainienne en direct : Kryvyi Rih touché par des missiles de croisière russes, selon des responsables ; Odessa visée par des grèves pour la deuxième journée

Le Wall St Journal rapporte que le Japon est en pourparlers pour fournir des obus d’artillerie aux États-Unis afin de renforcer les stocks pour la contre-offensive de l’Ukraine contre la Russie.

À ce jour, le Japon n’a fourni qu’une aide non létale à l’Ukraine.

Le rapport affirme que Tokyo envisage de fournir 155 mm. des obus d’artillerie « dans le cadre d’un accord de 2016 qui permet au Japon et aux États-Unis de partager des munitions dans le cadre de leur alliance de sécurité de longue date ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu plus tôt ce mois-ci à Tokyo avec le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada. Après la réunion, Austin a félicité le Japon pour le soutien militaire non létal qu’il a apporté à l’Ukraine et a déclaré qu’une aide supplémentaire serait la bienvenue.