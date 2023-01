La guerre russo-ukrainienne en direct : « aucune raison rationnelle » l’ouest n’a envoyé de chars, dit Zelenskiy, car les alliés proposent des véhicules blindés à la place

Bienvenue et résumé

Quelle est la différence entre les véhicules blindés et les chars ?

Dans son discours vidéo, Zelenskiy a déclaré que les troupes ukrainiennes à l’extérieur de Bakhmut infligeaient de nombreuses pertes aux Russes et a déclaré que Moscou renforçait ses forces dans la région.

Un haut responsable de l’administration américaine a donné à réfléchir sur les combats dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, rapporte Reuters, en particulier autour de la ville de Bakhmut, en grande partie en ruine et tenue par les Ukrainiens. Des combats acharnés devraient persister dans un avenir prévisible, bien que les forces russes aient fait des progrès progressifs, a déclaré le responsable.

Les chars “ne transportent généralement pas d’infanterie et sont en fait conçus pour combattre en combat direct avec les forces ennemies”, en utilisant une armure pour se protéger, “et leur arme principale comme infraction”, selon le BFBS.

Un char est un véhicule blindé particulièrement puissant ou lourd. L’Ukraine a demandé les chars américains, appelés chars Abrams, et les chars allemands Leopard.

Selon le British Forces Broadcasting Service, « La principale différence entre un char et un véhicule blindé est leur rôle sur le champ de bataille. Un char est un véhicule blindé qui est spécifiquement utilisé pour briser les lignes ennemies.

Après que la France a déclaré qu’elle fournirait à l’Ukraine des véhicules de combat blindés AMX-10 RC, Zelenskiy a déclaré que même s’il était reconnaissant de l’aide, l’Ukraine avait besoin de véhicules plus lourds – ou de chars.

il y a 39 min 01.02 HNE Les États-Unis envisagent d’envoyer des véhicules blindés Bradley, mais pas des chars

Le président américain Joe Biden a déclaré plus tard mercredi que Washington envisageait d’envoyer des véhicules de combat Bradley en Ukraine.

Le véhicule blindé Bradley, doté d’un canon puissant, est un élément de base de l’armée américaine pour transporter des troupes sur les champs de bataille depuis le milieu des années 1980. L’armée américaine possède des milliers de Bradley, et ils donneraient à l’Ukraine plus de puissance de feu sur le champ de bataille et renforceraient sa capacité dans la guerre des tranchées.

La décision de Biden, cependant, ne suffirait pas à envoyer les chars Abrams que l’Ukraine a demandés. Kyiv a demandé à plusieurs reprises à ses alliés occidentaux des véhicules de combat plus lourds tels que les Abrams et les chars Leopard de fabrication allemande.