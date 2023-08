La guerre Russie-Ukraine est en direct : Zelenskiy dénonce la corruption dans les exemptions médicales militaires ; un drone abattu près de Moscou

Zelenskiy a déclaré que le Conseil de sécurité nationale et de défense avait examiné des données montrant l’ampleur des fausses exemptions, des pots-de-vin et des fuites à l’étranger depuis l’invasion russe de février 2022. L’enquête sur les exemptions médicales douteuses était toujours en cours, a-t-il indiqué.

Les évènements clés

Peu de Russes voulaient la guerre en Ukraine – mais ils n’accepteront pas non plus une défaite russe | Anatol Lieven

Une grande majorité de l’élite et des Russes ordinaires accepteraient un cessez-le-feu en Ukraine, Anatol Lieven écrit dans le Guardian, mais il existe toujours une réticence générale à voir la Russie vaincue et humiliée.

il y a 24 mois 01h30 HAE Russian Domino’s renommé Domino sous un nouveau propriétaire

Un restaurateur russe et un rappeur pro-Kremlin qui ont acheté ensemble l’année dernière les activités de Starbucks en Russie ont repris les actifs de Domino’s Pizza dans le pays.

Anton Pinski et Timati a annoncé mercredi qu’ils dirigeraient les restaurants sous la marque à peine modifiée Domino Pizza, en remplaçant le « I » par l’équivalent cyrillique « И » et en conservant les partenaires de la franchise, 120 restaurants et plus de 2 000 employés en Russie.

Cette annonce intervient neuf jours après que DP Eurasia, l’opérateur de la marque Domino’s Pizza en Russie, Turquie, Azerbaïdjan et Géorgie, a annoncé qu’il déposerait le bilan de ses activités russes après avoir renoncé à ses tentatives de vente.

Les entreprises occidentales qui se sont retirées de Russie lorsqu’elles ont envoyé leur armée en Ukraine l’année dernière ont dû dans de nombreux cas déprécier la valeur de leurs activités là-bas ou vendre leurs opérations à des prix très réduits.

En juillet, le gouvernement a pris le contrôle des filiales russes du yaourtier français Danone et du brasseur danois Carlsberg. Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé la semaine dernière avoir vendu ses activités russes pour la somme symbolique d’un euro.

Ce bouleversement a conduit à plusieurs changements de marque très médiatisés, les magasins Lego devenant World of Cubes, Krispy Kreme se transformant en Krunchy Dream et les restaurants McDonald’s étant relancés sous le nom de Vkusno & Tochka, ou « Tasty et c’est tout ». Pinskiy et Timati ont rebaptisé Starbucks Stars Coffee.

Timati, de son vrai nom Timur Yunusov, possède déjà une grande chaîne de hamburgers appelée Black Star. Il a un long historique de soutien au Kremlin, apparaissant avec un autre artiste, Sasha Chest, dans une chanson de 2015 avec les paroles « Mon meilleur ami est le président Poutine ».